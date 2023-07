Lewis Hamilton zu Sprint-Ärger: «Spielt keine Rolle»

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell kam sich im Qualifying zum Belgien-Sprint in die Quere. Der siebenfache Weltmeister ärgerte sich darüber und bestätigte: «Wir sind natürlich nicht glücklich.»

Das Qualifying zum Sprint auf dem Circuit de Spa-Francorchamps begann für Lewis Hamilton vielversprechend, endete aber mit einem Ärgernis. Der siebenfache Champion war in den ersten beiden Segmenten jeweils der Zweitschnellste. Am Ende musste er sich aber mit dem siebten Platz begnügen, und das lag nicht zuletzt an seinem Teamkollegen George Russell, der ihm in die Quere kam.

Der jüngere der beiden Sternfahrer war vorne und liess Hamilton nicht vorbei. Der 103-fache GP-Sieger bremste seinen Teamkollegen schliesslich aus, doch da waren die schnellen Versuche beider Fahrer schon kompromittiert. Hamilton landete auf dem siebten Platz, Russell musste sich gar mit der zehnten Position begnügen.

Nach der Zeitenjagd sprach der 38-Jährige Klartext. Vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera klagte er: «Wir sind natürlich nicht glücklich. Die Session hat Spass gemacht und es sah am Ende auch gut aus. Ich wusste, dass ich noch schneller sein konnte, und ich denke, ich wäre mit meinem letzten Versuch auf dem ersten oder zweiten Platz gelandet.»

«Als ich zur letzten Kurve kam, dümpelten dort sieben Autos rum. Man liess uns im Glauben, dass wir keine Zeit mehr haben, deshalb haben wir Gas gegeben. Es stellte sich aber heraus, dass da noch viel Zeit war. Und was da mit George war... Es ist, wie es ist», seufzte Hamilton. «Aber es spielt nun keine Rolle», fügte er auf Nachfrage an.

Und Hamilton tröstete sich: «Ich habe mich im Auto in allen Bedingungen grossartig gefühlt. Wir waren etwas langsamer als die Red Bull Racing-Autos, aber keiner von uns war bisher mit mehr Sprit an Bord unterwegs. Ich bin also gespannt, wie es im Sprint und Rennen laufen wird.»

Sprint-Qualifying, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,056 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:49,067

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,081

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,251

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,389

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:49,700

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,900

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,961

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,494

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:55,742

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:57,687

12. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

13. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 2:00,568

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 2:00,951

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 2:01,079

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:01,430

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit