Max Verstappen (1.): «Das kam nicht in Frage»

​Im turbulenten Sprint behielt Weltmeister Max Verstappen einen kühlen Kopf, auch als er zwischendurch die Führung verlor. «Ich wusste, dass ich ein gutes Auto hatte, ich musste nur geduldig bleiben.»

Max Verstappen hat den Sprint von Belgien gewonnen, es ist sein fünfter Sieg im kurzen Formel-1-Lauf, nach Silverstone 2021, Imola 2022, Red Bull Ring 2022 und Red Bull Ring 2023. Aber der 44-fache GP-Sieger musste Geduld zeigen.

Als der Sprint von Belgien endlich freigegeben wurde, tauchte die Hälfte des Feldes an die Box, um sich Intermediate-Reifen abzuholen. Darunter der zweitplatzierte McLaren-Fahrer Oscar Piastri, nicht aber Leader Max Verstappen.

Wieso ging der Niederländer nicht sofort herein? Verstappen erklärt:

«Das kam für mich nicht in Frage. Denn ich wusste, wenn meine Jungs fertig sind, dann würde ich wohl warten müssen, bis ich aus meiner Position losfahren kann, weil ja hinter mir noch andere Fahrer zum Stopp hereinkommen.»

Verstappen blieb für eine Runde draussen, und als Red Bull Racing seinem Star endlich Intermediates gegeben hatte, lag prompt der junge Piastri in Führung!

Aber Max sagt: «Ich wusste, dass ich ein gutes Auto habe, ich musste nur geduldig sein.» Am Funk erkundigte sich der Formel-1-Weltmeister von 2021 und 2022 ganz cool bei seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase: «Wie viele Runden haben wir?»



Dann zog der Champion locker an Piastri vorbei und setzte sich scheinbar mühelos ab.



Zum Prozedere der Formel 1, mit mehreren Formationsrunden hinter dem Safety-Car, sagt Max: «Das war das richtige Vorgehen, um sicheres Fahren zu gewährleisten. Nein, das war in Ordnung.»



Zwischendurch meldete sich Verstappen am Funk und monierte, dass er seine Bremsen nicht auf Temperatur bringe. «Das war halb so wild, ich musste einfach alles ein wenig in Balance bringen.»



Der junge Oscar Piastri zeigt derzeit fabelhafte Leistungen. Max lobt: «Ich weiss, wie er sich fühlen muss, denn ich war auch in seiner Position. Er hat ein gutes Auto und holt alles heraus. Das ist prima.»



Und schon denkt Max Verstappen an den Grand Prix, den er – zur Erinnerung – von Startplatz 6 in Angriff nehmen muss, weil er wegen des Einbaus eines neuen Getriebes um fünf Ränge zurück rückt.



«Ich werde versuchen, mich nach dem Start und in der ersten Runde aus allem Ärger herauszuhalten. Alles Andere ergibt sich von selber.»





Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Russell 91

06. Sainz 87 5

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 450 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2