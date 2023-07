Christian Horner: «Das war die sicherere Variante»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erlebte im Belgien-Sprint ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits durfte er sich über den Sieg von Max Verstappen freuen, andererseits bedauerte er den Ausfall von Sergio Pérez.

Unterschiedlicher hätte der Sprint auf dem Circuit de Spa-Francorchamps für das Red Bull Racing-Duo nicht laufen können: Während WM-Leader Max Verstappen das Rennen für sich entschied, gab es für Sergio «Checo» Pérez nach einer Kollision mit Lewis Hamilton einen schmerzlichen Nuller zu beklagen.

Verstappen gab die Führung für vier Runden an Oscar Piastri ab, weil er erst nach einer Runde freier Fahrt an die Box abbog, um seine Regenreifen gegen die Intermediate-Mischung auszutauschen. Doch der Niederländer eroberte die Spitzenposition ohne grosse Mühe schnell zurück. Teamchef Christian Horner sagte: «Das Privileg, als Erster in der Boxengasse zu sein, bietet den Vorteil, dass man die Chance hat, dass das ganze Feld dahinter die Box ansteuert.»

«Die sicherere Variante war, Max den Start bestreiten zu lassen und Checo als Ersten abzufertigen. Durch einen grossartigen Stopp schaffte es Checo an den beiden Ferrari und an Lewis vorbei, womit er Vierter war. Max bog am Ende der ersten freien Runde an die Box ab und kam hinter Oscar Piastri wieder auf die Bahn. Aber er konnte ihn schnell überholen und den Sieg einfahren, obwohl Oscar wieder einmal ein sehr starkes Rennen gezeigt hat.»

Zum Ausfall von Pérez sagte der Brite: «Leider hat der Kontakt mit Lewis dazu geführt, dass Sergio ein grosses Lock im Seitenkasten hatte, und dann verlierst du natürlich ganz viel Abtrieb. Man konnte sehen, wie viel Leistung er eingebüsst hat. Deshalb hatten wir keine Wahl, wir mussten das Auto aus dem Rennen nehmen. Das war sehr unglücklich.»

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2