GP-Veteran Juan Pablo Montoya: «Es geht ums Timing»

Der frühere GP-Star Juan Pablo Montoya sagt über Max Verstappen: «Er macht derzeit einen sehr guten Job.» Das liegt aber auch an seinem Red Bull Racing-Renner, betont der 47-jährige Kolumbianer.

Nachdem Mercedes und Lewis Hamilton jahrelang einen Sieg nach dem anderen eingefahren haben, ist nun Max Verstappen mit seinem Red Bull Racing Team das Mass aller Dinge. Der Rennstall aus Milton Keynes hat in diesem Jahr bisher jedes Rennen gewonnen, zwei Mal triumphierte Sergio «Checo» Pérez, die restlichen zehn Grands Prix entschied der Titelverteidiger für sich.

Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps eroberte der Niederländer den achten Sieg in Folge. Der frühere Formel-1-Pilot und siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya sagt denn auch über den 25-jährigen WM-Leader im Gespräch mit «Semana»: «Er macht derzeit einen sehr guten Job.» Gleichzeitig betont er: «Er wirkt genauso unbesiegbar wie einst Lewis Hamilton, als er alles gewann.»

«Max ist ein sehr guter Fahrer, aber er sitzt auch im besten Auto. Sein Speed ist nicht besser als vor zwei Jahren, wahrscheinlich war er da schon so schnell. Aber das Auto ist besser», erklärt der 47-jährige GP-Veteran, der überzeugt ist, dass es einige Fahrer im GP-Feld gibt, die im Red Bull Racing-Auto von Verstappen den Titel erobern würden.

«Es gibt etwa sieben oder acht Fahrer, die in diesem Auto auch Weltmeister sein würden, wenn er nicht dort wäre, könnten Pérez, Hamilton, Sainz oder Leclerc Champion sein. Es geht in diesem Sport ums Timing, nicht nur für den Fahrer, sondern auch was das Material angeht, das ihm zur Verfügung steht», ergänzt Montoya.

Nur: Verstappens Teamkollege Pérez belegt im zweiten RB19 derzeit den zweiten WM-Rang. Der Mexikaner, der über das gleiche Material wie der zweifache Champion verfügt, hat in den zwölf bisherigen WM-Wochenenden 125 WM-Zähler weniger gesammelt als sein Stallgefährte.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3