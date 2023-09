Lewis Hamilton: Mercedes-Teamchef nach Toto Wolff?

​Schon 2022 sprach Mercedes-Teamchef Toto Wolff über eine Fortsetzung der Arbeit mit Lewis Hamilton, «über fünf bis zehn Jahre». Gehört dazu auch der Job des Teamchefs? Toto Wolff gibt Antwort.

Lewis Hamilton fährt mindestens noch zwei Jahre lang Formel 1, am Monza-Wochenende wurde die Vertragsverlängerung des 38-jährigen Engländers für die GP-Saisons 2024 und 2025 bestätigt.

Und dann? Heute sagt Hamilton: «Ich fühle mich in hervorragender Verfassung, ich bin mental und körperlich top-fit und bereit, es noch einige Jahre lang mit meinen Gegnern aufzunehmen.»

Wiederholt hat Hamilton erklärt, dass er sich gut vorstellen könne, gute fünf Jahre lang weiterzumachen. Im vergangenen Jahr hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff dazu festgehalten: «Ich habe mich mit Lewis darüber unterhalten, wie lange unsere Partnerschaft noch weitergehen könnte. Und der Bereich, über den wir geredet haben, lag zwischen fünf und zehn Jahren.»

Hamilton sagte auch, dass seine Verhandlungen mit Mercedes über die Position des Rennfahrers hinausgehen werde. Der siebenfache Weltmeister sprach dabei vorwiegend seine gemeinnützige Arbeit an, aber Toto Wolff kann sich durchaus vorstellen, dass Hamilton der Königsklasse in einer anderen Tätigkeit verbunden bleibt.



Der 51-jährige Wiener sagte im Rahmen des Italien-GP in Monza gegenüber den Kollegen von Sky: «Wir haben über unsere Sponsoren-Abkommen geredet und darüber, wie er künftig mit eingebunden wird. Das war auch einer der Gründe, wieso es bis zur Unterschrift des neuen Vertrags ein wenig länger gedauert hat.»



«Hamilton wird seine Karriere bei uns beenden, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem anderen Team arbeiten wird. Ich glaube, er kann eines Tages auch Teamchef oder CEO werden, er hat dazu alle Fähigkeiten und auch die richtige Persönlichkeit. Lewis hat mitgeholfen, diesen Sport zu formen, und er wird in der Formel 1 bleiben.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3