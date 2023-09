Grünes Licht für Andretti? Das sagen die Teamchefs 15.09.2023 - 15:25 Von Vanessa Georgoulas

© LAT McLaren-CEO Zak Brown, Haas-Teamchef Günther Steiner und Mercedes-Teamprinzipal Toto Wolff sind sich einig, wenn es um die Erweiterung des GP-Feldes geht​

Andretti will in die Formel 1 einsteigen, doch die Verantwortlichen der aktuellen WM-Teilnehmer haben Vorbehalte. In Singapur äussern sich Zak Brown, Günther Steiner und Toto Wolff noch einmal dazu.