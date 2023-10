Lewis Hamilton (Mercedes) zu Verstappen: Grosse Ehre

​Mercedes-Superstar Lewis Hamilton will in der Fahrer-WM noch auf den zweiten Rang vorrücken. Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und er spricht darüber, wie es ist, mehrfach Weltmeister zu werden.

Durchaus möglich, dass Lewis Hamilton zum zweiten Mal in Folge eine sieglose Rennsaison erleben wird. Seit dem ersten Grand Prix von Saudi-Arabien Anfang Dezember 2021 steht der Mercedes-Star bei 103 Siegen. Der einzige Mercedes-Sieger seither war George Russell in Brasilien 2022.

Hamilton im Fahrerlager des Losail International Circuit: «Jeder bei uns im Team ist unglücklich darüber, wo wir stehen. Ich weiss, wie sich alle Mitarbeiter ins Zeug legen, damit wir vorrücken. Und das ist für mich immer wieder ein Ansporn.»

«Ich war vor der Reise nach Katar im Rennwagenwerk und im Windkanal. Ich bin zwar kein Aerodynamiker, aber was ich dort sehe, das ist sehr aufregend. Die Fachleute hängen sich voll rein, und wir tun alles Menschenmögliche, um für 2024 ein schnelleres Auto zu bauen.»

«Wir werden bis zum Saisonende neue Teile am Wagen haben, die Arbeit lässt nie nach. Ich habe das totale Vertrauen in unsere Leute, dass wir wieder stärker sein werden.»



Max Verstappen kann in Katar den dritten WM-Titel sicherstellen. Hamilton sagt: «Ich weiss noch, wie das bei mir war. Ich habe am Anfang meiner Formel-1-Karriere immer gedacht – wenn ich nur annähernd so erfolgreich sein könnte wie mein Idol Ayrton Senna, das wär’s!»



«Und dann stand ich auf einmal bei drei Titeln wie Senna. Und es kam der Tag, an dem ich mehr Poles und mehr Siege als Ayrton hatte. Das hat mich aus den Socken gehauen. Aber so viele Titel, das hievt automatisch jeden Fahrer unter die Grössten unseres Sports. Es ist eine grosse Ehre, auf dieser Liste der Mehrfach-Champions zu sein.»





