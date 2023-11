Daniel Ricciardo: Muss die Ablenkungen ausblenden

Daniel Ricciardo kämpft mit AlphaTauri auf der Zielgeraden der Saison noch um wichtige WM-Punkte. Seine Herangehensweise an den Las-Vegas-GP ist daher speziell.

Auch zwei Wochen nach dem Rennen in Brasilien ärgert sich Daniel Ricciardo noch über die vergebene Möglichkeit. Denn er musste ja bekanntlich das Rennen nach dem frühen Abbruch mit einer Runde Rückstand wieder aufnehmen, womit er chancenlos war. Etwas Positives nimmt er trotzdem mit nach Las Vegas.

«Das Ermutigende an diesem Wochenende war der Speed. Ich hatte das Gefühl, dass wir eine gute Pace hatten, und ich fühlte mich wirklich gut im Auto, und das ist immer wichtig», sagte Ricciardo.

Er hat mit AlphaTauri noch das Ziel, WM-Platz sieben zu erobern. Williams hat sieben Punkte Vorsprung, hinter AlphaTauri lauern aber auch noch Alfa Romeo (16 Punkte) und Haas. (12).

Und nun kommt die Unbekannte Las Vegas, denn die Formel 1 fährt an diesem Wochenende erstmals nach über 40 Jahren wieder in der Zockerstadt.

«Nach dem, was ich in der Simulation gelernt habe, ist es eine wirklich anspruchsvolle Strecke, denn es gibt viele lange Geraden und dann diese kurzen 90-Grad-Kurven. Das Layout ist definitiv interessant. Ich hoffe, dass es ein gutes Racing gibt. Ich denke, die langen Geraden bieten definitiv einige Möglichkeiten, und da sie an einigen Stellen auch eng und kurvig ist, wird sie eine ganz besondere Herausforderung darstellen», sagte Ricciardo.

Eine weitere Herausforderung werden die Temperaturen sein, denn zu dieser Zeit gibt es nach Einbruch der Dunkelheit oft einstellige Temperaturen.

Ricciardo weiter: «Wir wissen, dass es kalt sein wird. Ich denke, es wird sehr wichtig sein, dass die Reifen funktionieren und das Auto genügend Grip und Abtrieb hat, um eine gute Rundenzeit zu erzielen. Es könnte sich so anfühlen wie in Baku im ersten Jahr, als es wenig Grip gab. Das war interessant, denn man musste auf der letzten Runde wirklich hart pushen, um die Reifen zum Laufen zu bringen.»

Ansonsten gilt es, die richtige Balance zu finden an einem Rennwochenende, das besonders werden wird, auch angesichts der Nebengeräusche.

«Abgesehen von der Action auf der Strecke wird viel los sein, also versuche ich, mich auf die Situation einzustellen und die Ablenkungen auszublenden. Unterm Strich bin ich da, um Rennen zu fahren, und das ist das, worauf ich mich konzentrieren muss. Vor allem jetzt, wo wir den Rückstand auf Williams aufgeholt haben, sind Punkte so wichtig und entscheidend. Ich würde sagen, es ist ein sehr einfacher Ansatz. Ich ruhe mich aus, wenn ich mich ausruhen kann, und dann, wenn es darauf ankommt, konzentriere ich mich darauf und stecke meine Energie in diese Aufgabe. Wenn es eine kleine Auszeit gibt, versuche ich, meinen Kopf nicht zu sehr zu beschäftigen.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12