Stuck: Würde Fernando Alonso gerne im Red Bull sehen

Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel von Fernando Alonso zu Red Bull Racing. Ganz unabhängig davon, dass Alonso das wüst zurückwies: Hans-Joachim Stuck würde das gerne sehen.

Die Gerüchte um Fernando Alonso sorgten in der Formel 1 zuletzt für jede Menge Wirbel. Macht der zweimalige Weltmeister den Abflug bei Aston Martin und geht zu Red Bull Racing? Der Spanier reagierte wenig amüsiert auf die Spekulationen, die die Runde machten.

Legende Hans-Joachim Stuck würde den Wechsel allerdings gerne sehen. «Ich fände es super, wenn der Alonso in den Red Bull gesetzt wird. Und die Gerüchte sind ja da. Er streitet sie zwar komplett ab, aber das hat auch vielleicht einen Hintergrund», sagte Stuck im Eurosport-Interview: «Wenn man sich Alonso anschaut, wie er über den Asphalt pfeift, würde ich ihn gerne mal im Red Bull sehen.»

«So wie Alonso fährt, wie er kämpft, weitgehend fehlerfrei ist und auch das Team nach vorne bringt, würde ich behaupten, dass er ganz, ganz nah an Verstappen dran wäre», so Stuck.

Näher auf jeden Fall als der jetzige Teamkollege Sergio Pérez. «Das ist für mich keine Frage. Es gibt eine Handvoll Leute, denen ich zutraue, auf Verstappens Niveau zu fahren - und da gehört Alonso zu hundert Prozent dazu. Den Kerl finde ich einfach super. Wir kennen uns ja richtig gut. Er hat die Motivation, er hat Spaß an der Sache. Dazu kommt seine Reife, seine Fähigkeiten im richtigen Moment perfekt umzusetzen. Das ist echt beeindruckend», sagte Stuck.

Alonso selbst war in Mexiko überhaupt nicht begeistert, was über ihn und seine Zukunft geschrieben wurde. Denn neben dem angeblichen Wechsel war auch über ein Karriereende spekuliert worden.

«Ich schätze alle Journalisten, die hier sind. Professionelle Leute, die seit vielen Jahren in der Formel 1 dabei sind. Man hat Respekt voreinander, und genau so sollte es auch sein. Aber die Gerüchte stammen von Leuten, die nicht hier im Raum sind. Die wollen nur witzig sein, aber es ist nicht lustig, wenn sie solche Spielchen spielen», wetterte Alonso. Und kündigte an: «Ich werde sicherstellen, dass das Konsequenzen haben wird.» Welche genau, das ließ er offen.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12