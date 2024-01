James Allison, Mercedes: «Das war nicht entscheidend»

​2022: Bei den neuen Flügelautos entschied sich Mercedes für extrem kompakte Seitenkästen. Ein Holzweg, wie sich herausstellte. Aber Technikchef James Allison glaubt nicht, dass dies entscheidend war.

Es liegt in der Natur der Formel 1, dass sich die Verfolger am Klassenbesten orientieren. Und der Klassenbeste ist seit zwei Jahren Red Bull Racing. Ein Rennstall nach dem anderen folgt im heiklen aerodynamischen Bereich der Seitenkästen dem Vorbild von Red Bull Racing. Sogar Erzrivale Mercedes-Benz wandte sich ab vom Lösungsweg der extrem kompakten Seitenkästen.

Das so genannte «size zero»-Konzept von Mercedes ist gescheitert, der Mercedes W13 war «eine echte Diva» (Mercedes-Teamchef Toto Wolff), der Wagen neigte markanter als die gegnerischen Fahrzeuge zu Stampfbewegungen auf der Bahn, und Ende 2022 stand Mercedes mit nur einem Sieg da (George Russell in Brasilien).

Erstaunlicherweise hielt Mercedes für 2023 am Konzept fest, wandte sich dann aber davon ab, erstmals seit 2011 gab es keinen Sieg. Technikchef Mike Elliott musste seinen Platz für Rückkehrer James Allison räumen, später verließ Elliott den Rennstall.

James Allison sagt dazu bei Sky Sports F1: «Ich sehe die Dinge ein wenig anders als ihr. Ich schaue nicht auf Seitenkästen und sage – das ist ein Konzept. Wir haben uns für einen Lösungsweg entschieden, mit dem Auto als Ganzes, von der Nasenspitze bis zum Heck, und dieser Weg war nicht der konkurrenzfähigste. Am auffälligsten dabei waren die Seitenkästen, gewiss, aber das war nicht entscheidend.»

«Die Arbeit mit den Seitenkästen war vielleicht Sinnbild dafür, dass wir etwas länger brauchten als gewünscht, um auf den richtigen Weg zu kommen.»



Und nun? Wie geht es weiter?



James Allison fährt fort: «Beim Design eines Rennwagens gehst du methodisch vor. Du schaust dir verschiedene Lösungen an und musst entscheiden, was das Auto schneller machen kann. Wir haben diese Methodik verfeinert, denn ob ein Formel-1-Renner funktioniert oder nicht, das wird in der Konzeptphase entschieden.»



Der neue Mercedes W15 von Lewis Hamilton und George Russell wird am 14. Februar präsentiert.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island