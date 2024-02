Toto Wolff, Lewis Hamilton: Ferrari 2025 überraschend

​Es war der Hammer zu Beginn des Formel-1-Jahres 2024: Lewis Hamilton wechselt für 2025 zu Mercedes. Teamchef Toto Wolff spricht über die Trennung und seine eigene Zukunft bei Mercedes.

Lewis Hamilton wird Ende 2024 gehen, der Chef bleibt: Toto Wolff bleibt in den kommenden drei Jahren Geschäftsführer und Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes.

Toto Wolff sagt im Rahmen der Präsentation des neuen Mercedes W15 am 14. Februar: «Wir wussten, dass unsere Partnerschaft mit Lewis eines Tages zu Ende gehen würde. Wir dachten, vielleicht Ende 2025. Der Zeitpunkt kam also überraschend, aber ich respektiere die Entscheidung, vor der er stand und die er getroffen hat.»

«Für uns hat sich in diesem Jahr nichts geändert, unser Fokus bleibt derselbe. Wir haben zwei hervorragende Fahrer. Mit George Russell haben wir einen schnellen, talentierten und intelligenten Fahrer hinter dem Lenkrad. Eine starke Basis für die Zukunft.»



«Mit Lewis haben wir einen motivierten mehrfachen Weltmeister, und wir wollen sein letztes Jahr mit uns so erfolgreich wie möglich gestalten. Beide Fahrer haben in den vergangenen Jahren die gleichen Erfahrungen gemacht und wichtige Lektionen gelernt. Das gilt ebenso für das Team. Sie wissen beide, was sie tun müssen, und das ist positiv für uns.»



«Gleichzeitig ist es auch eine aufregende Gelegenheit für die kommenden Jahre. Wir haben die Chance, die künftige Richtung und die Stabilität unseres Fahrerduos für die nächste Ära der Formel 1 festzulegen. Das wird für den weiteren Weg des Teams an die Spitze entscheidend sein, und wir werden uns die Zeit nehmen, es richtig zu machen.»



«Ich werde als Gesellschafter immer ein Teil dieses Teams sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich als Teamchef und Geschäftsführer meinen besten Beitrag leisten kann. Das vergangene Jahr hat mir die Möglichkeit gegeben, über die Bereiche nachzudenken, die ich verbessern kann, und das war wichtig, um mir eine Perspektive für die kommenden Jahre zu geben. Wir haben Klarheit auf den obersten Ebenen der Organisation, und diese Stabilität wird dem Team Vertrauen geben.»



Mercedes hat in den zwei Formel-1-Jahren 2022 und 2023 nur einen Grand Prix gewinnen können, mit George Russell in Brasilien 2022. Toto Wolff: «In der Formel 1 und im Profisport geht es um ständige Entwicklung, und das bringt auch Rückschläge mit sich.»



«Aber es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir in 10 oder 20 Jahren zurückblicken und sagen können, dass dies eine erfolgreiche Zeit war, obwohl wir Rückschläge hatten. Für mich heißt es: Wenn man hinfällt, steht man wieder auf. Und das ist es, was ich in den vergangenen drei Jahren am meisten gelernt habe: Es geht um die Fähigkeit, zu erkennen, was wir lernen, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, und das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.»



«Wir hassen es zu verlieren, und das treibt uns an. Das heißt aber nicht, dass wir die Herausforderung, die wir vor uns haben, nicht genießen können, indem wir unsere Probleme lösen und uns überlegen, was wir als Team tun müssen. Das ist alles Teil der Entwicklung.»





