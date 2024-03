Christian Horner: «Zeit für einen Schlussstrich»

​Natürlich stellt sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit den Fragen der Journalisten. «Es ist viel geschrieben worden, nun ist es Zeit für einen Schlussstrich.»

Anfang Februar 2023 wurde bekannt: Gegen Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wurde eine Untersuchung eingeleitet wegen des Verdachts auf «grenzüberschreitendes Verhalten». Den Stein ins Rollen brachte eine Horner-Mitarbeiterin, die sich an die RBR-Mutterfirma Red Bull gewandt hatte.

Red Bull gab bestätigte die Untersuchung, durchgeführt von einem unabhängigen Ermittlungsanwalt. Dieser so genannte King’s Council (Kronanwalt) ist im Commonwealth-Raum ein besonders erfahrener Jurist. Am 8. Februar fand in England eine Anhörung von Christian Horner statt. Es gab auch tiefergehende Gespräche mit der erwähnten Mitarbeiterin. Basierend auf diesen Gesprächen reichte der Ermittlungsanwalt Red Bull seine Einschätzung der Situation ein.

Am 28. Februar bestätigte die Red Bull GmbH: «Die unabhängige Untersuchung der gegen Christian Horner erhobenen Vorwürfe ist abgeschlossen. Red Bull kann bestätigen, dass die Beschwerde abgewiesen wurde. Die beschwerende Partei hat das Recht Berufung einzulegen. Red Bull ist überzeugt, dass die Untersuchung fair, gründlich und unbefangen war. Der Untersuchungsbericht ist vertraulich und enthält private Informationen der Parteien und Dritter, die an der Untersuchung mitgewirkt haben. Aus Respekt für alle Beteiligten wird Red Bull sich daher nicht weiter dazu äußern.»



Nach dem Bahrain-GP hat sich Max’ Vater Jos Verstappen sehr kritisch über den RBR-Steuermann Horner geäußert, was bei einigen, möglicherweise ein wenig vorschnellen Kollegen zur Überzeugung geführt hat, dass Verstappen, der Jüngere, schon 2025 in einem Mercedes sitzen könnte. Als Nachfolger von Lewis Hamilton, der bekanntlich zu Ferrari zieht.



Max Verstappen in Saudi-Arabien: «Ich weiß genau, was dieses Team für meine Karriere getan hat. Also besteht meine Absicht absolut darin zu bleiben. Ich bin glücklich hier. Es gibt für mich keinen Grund, diesen Rennstall zu verlassen.»



Christian Horner sagt im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit: «Es ist sehr viel geschrieben worden über all das in den vergangenen Wochen, und es ist an der Zeit, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Klar weiß ich auch von den Aussagen von Jos Verstappen, und es ist auch kein Geheimnis, dass wir in Bahrain eine Unterhaltung hatten. Ich werde hier nicht auf Details einer privaten Unterhaltung eingehen. Wir sind jetzt ganz auf die Zukunft konzentriert.»



Zu Max Verstappen sagt Horner: «Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag bis Ende 2028 erfüllt, und ich sehe aus unserer Sicht keinen Grund, warum wir eine so erfolgreiche Zusammenarbeit beenden sollten. Wir haben grandiose Erfolge errungen und wollen weitere hinzufügen.»



In Sachen Konkurrenzfähigkeit des neuen Autos sagt Horner: «Wir konnten in Bahrain eine tolle Team-Leistung zeigen, mit einer aggressiven Entwicklung des Modells RB19 von 2023. Unser Design-Team ist an die Grenzen gegangen, um mit dem RB20 einen großen Schritt zu machen. Aber Bahrain ist eine Momentaufnahme, eine von 24 Strecken. Gucken wir mal, wie es hier in Saudi-Arabien läuft.»



«Wir erwarten auch von Sergio Pérez hier eine Menge, er ist auf Straßenkursen oft überragend, er fuhr hier seine erste Pole ein, er hat 2023 hier gewonnen. So darf es weitergehen.»





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577