McLaren: In Saudi-Arabien schneller als in Bahrain?

Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri beendete den Bahrain-GP innerhalb der Top-10. Für Norris steht fest: In Saudi-Arabien wird die Performance noch besser ausfallen. Das erwartet auch die Konkurrenz.

Als Formel-1-Champion Max Verstappen unlängst gefragt wurde, welchem Fahrer im GP-Feld er einen Sieg in diesem Jahr zutraut, nannte er Lando Norris. Der McLaren-Pilot konnte in seinen bisherigen fünf Jahren in der Königsklasse schon einige Glanzleistungen zeigen, auf den ersten GP-Sieg wartet der WM-Sechste des Vorjahres aber noch.

Der grosse Triumph könnte sich schon bald einstellen, denn das McLaren-Team erhofft sich in Saudi-Arabien eine bessere Performance als beim Saisonauftakt in Bahrain, den Norris auf Platz 6 und sein Teamkollege Oscar Piastri auf dem achten Rang beendet haben. Auch die Konkurrenz rechnet damit, dass McLaren stärker auftreten kann.

So erklärte etwa GP-Urgestein Fernando Alonso mit Blick auf das Kräfteverhältnis beim zweiten GP des Jahres: «McLaren wird hier vielleicht etwas besser sein als in Bahrain, aber das restliche Feld wird etwa gleich abschneiden.»

Norris selbst sagte, als er auf die Hauptgegner im Rennen auf dem Highspeed-Kurs angesprochen wurde: «Das werden viele Autos sein, die um uns sind.» Und er zählte auf: «Aston Martin, Mercedes, Ferrari, hoffentlich auch Red Bull Racing, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich.»

Der 24-Jährige aus Bristol ergänzte: «Unsere Ausgangslage ist gut und wir denken, dass diese Strecke etwas besser zu unserem Auto passt als der Rundkurs von Bahrain, ganz einfach, weil sie schneller ist. Aber es ist noch etwas zu früh, um den Hauptgegner zu nennen, denn da kommen vier oder fünf verschiedene Teams in Frage.»

Er selbst freue sich auf die Highspeed-Piste, die allerdings nicht zu seinen Lieblingskursen gehört, wie er gestand. «Ich mag die Strecke hier, sie gehört aber nicht zu meinen Lieblingsstrecken. Es ist eine gute Herausforderung, speziell der erste Sektor, der sehr schnell ist. Ein kleiner Fehler kann uns hier sehr teuer zu stehen kommen. In der Vergangenheit war dies ein guter Kurs für Überholmanöver und wir haben gutes Racing erlebt. Wie gesagt, das ist nicht eine der besten Strecken, aber eine gute Bahn, deshalb freue ich mich auf dieses Wochenende.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0