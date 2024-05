Lewis Hamilton zu Lando Norris: «Abflug verboten!»

Lewis Hamilton mit Lando Norris 2023 in Ungarn

​Mercedes-Star Lewis Hamilton über den ersten GP-Sieg von McLaren-Fahrer Lando Norris: «Ich habe ihm gesagt – Abflug verboten! Du darfst Miami heute Abend nicht verlassen, du musst feiern!»

McLaren wird im Herzen von Lewis Hamilton immer einen besonderen Platz behalten. Die Engländer holten Lewis 2007 in die Formel 1, ein Jahr später war er Formel-1-Weltmeister.

Nach dem ersten GP-Sieg von Lando Norris in Miami sagt der siebenfache Champion Hamilton: «Ich bin so glücklich für Lando. Ich habe ihm gesagt – Abflug verboten! Du darfst Miami heute Abend nicht verlassen, du musst feiern!»

«Den ersten Grand Prix seiner Karriere zu gewinnen, das ist eine Riesenkiste, ein ganz besonderer Tag, den man bis zur letzten Sekunde auskosten muss.»



«Als ehemaliger McLaren-Fahrer bin ich für das Team sehr glücklich. Es tut gut, McLaren wieder an der Spitze der Formel 1 zu sehen. Hat lange genug gedauert.»



Um genau zu sein, seit Monza 2021 und dem Doppelsieg von Daniel Ricciardo und Lando Norris. Davor jedoch müssen wir bis 2012 zurückblättern, als die Engländer Jenson Button (in Brasilien) und Lewis Hamilton (in Texas) für McLaren siegten. 2012 konnte McLaren den beiden Champions sieben Siege einfahren, dann kam die große Flaute.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0