Live-Ticker Imola-Quali: Spannender Spitzenkampf

Ferrari, McLaren oder doch wieder Red Bull Racing? Gleich mehrere Teams dürfen sich im Kampf um die Pole-Position in Imola Hoffnungen machen. Wer sich durchsetzen wird, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Das erste Abschlusstraining auf europäischem Boden in diesem Jahr verspricht viel Spannung. Denn in Imola könnten gleich mehrere Fahrer aus unterschiedlichen Teams den Kampf um die beste Startposition für sich entscheiden. Ferrari machte beim Auftakt einen starken Eindruck, das Upgrade aus Maranello zeigte Wirkung.

Stark war auch wieder McLaren unterwegs, der Traditionsrennstall aus Woking hatte beim jüngsten GP in Miami Grund zum Jubel, denn Lando Norris feierte in Florida den ersten GP-Sieg seiner Karriere. Die letzte freie Trainingsstunde beendete aber dessen Teamkollege Oscar Piastri als Schnellster. Der Australier hatte in Miami noch nicht das ganze Weiterentwicklungspaket am Auto.

Natürlich zählt auch Max Verstappen zu Pole-Kandidaten. Der WM-Leader konnte aber in keiner der freien Trainingssession die Spitzenposition belegen. Im ersten und zweiten Training legte jeweils Ferrari-Star Charles Leclerc die Messlatte für das restliche Feld.

Wer im Qualifying die Nase vorn haben wird, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.