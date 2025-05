Spanien-GP: FIA schärfer, Vorteil für Max Verstappen?

​Ab dem GP-Wochenende von Spanien (30. Mai bis 1. Juni) werden die Regelhüter in Sachen Flügel-Flexibilität schärfer hingucken. Ist das wirklich zum Vorteil für Max Verstappen und zum Nachteil von McLaren?

Während die Königsklasse durch drei Rennen in Folge hetzt (Imola, Monaco, Barcelona), haben viele Menschen vielleicht vergessen, dass an GP-Wochenende Nummer 9 eine Veränderung auf uns zukommt.

Nach den Rennwochenenden von Australien, China, Japan, Bahrain, Saudi-Arabien, Miami, Emilia-Romagna und Monaco ziehen die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA den Ingenieuren die Daumenschrauben ein wenig an – es geht darum, dass sich Flügel-Elemente weniger verbiegen sollen, was derzeit zum geschickten Gewinn von Top-Speed genutzt wird.

Schon 2024 ist McLaren unterstellt worden, ein Teil des eindrucksvollen Speed der Papaya-Rennwagen gehe auf sehr clever entworfene Flügel zurück. Während, auch dies reines Mutmassen, Red Bull Racing in der Hinsicht ein wenig konservativer vorgehe.

Aber damit das hier klar ist: Die Rennwagen von Lando Norris und Oscar Piastri haben die ständigen Überprüfungen der FIA-Kommissare immer bestanden.



Die Techniker loten hier lediglich Grauzonen des Reglements aus. So wie das andere Teams auch machen.



Jedenfalls werden in Spanien Anfang Juni strengere Kontrollen der Frontflügel eingeführt: Der Frontflügel etwa darf sich beim statischen Test nur noch um 10 mm verbiegen, bislang waren es 15 mm.



Die schärferen Tests werden erst zu Lauf 9 eingeführt, damit die Teams, falls notwendig, in Ruhe neue Flügel bauen können.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wittert in Sachen Titelchancen von Max Verstappen: «Das kann alles ändern. Niemand sollte unterschätzen, was da auf die Formel 1 zukommt. Das könnte die Weichen in dieser Weltmeisterschaft neu stellen. Zwischen den besten vier Rennställen geht das verflixt eng zu und her, da kann so etwas viel bewirken.»



McLaren-CEO Zak Brown spielt die Bedeutung der schärferen Tests herunter: «Soll sich die Konkurrenz nur darüber den Kopf zerbrechen. Für uns ändert sich überhaupt nichts.»



Und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur meint: «Die Regeln sind für alle gleich. Und da die Abstände zwischen den Rennställen sehr gering sind, kann das durchaus etwas bewirken.»



Wir sind gespannt.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6