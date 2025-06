Carlos Sainz über Ferrari: «Immer die gleiche Story»

Der frühere Ferrari-Pilot und heutige Williams-Fahrer Carlos Sainz äusserte sich im Fahrerlager von Montreal zu den Gerüchten um seinen ehemaligen Brötchengeber und zur Leistung der Roten in den letzten Jahren.

Dass Carlos Sainz das Ferrari-Team nach vier gemeinsamen Jahren verlassen musste, erfuhr der Spanier schon vor dem Start seiner letzten Saison bei den Roten. Denn die Sensationsverpflichtung von Lewis Hamilton bestätigte das Team bereits im Februar 2024. Und weil der Vertrag von Charles Leclerc mit dem Team aus Maranello schon zuvor um mehrere Jahre verlängert worden klar, stand damit fest, dass Sainz sein Cockpit für den siebenfachen Weltmeister räumen musste.

Dieser tut sich aber schwer, im italienischen GP-Renner auf Touren zu kommen. Nach dem Rennen in Spanien, das Hamilton auf Platz 6 beendet hatte, stand dem Rekord-GP-Sieger die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Er gab nur wortkarge Antworten und wirkte sehr niedergeschlagen. Sainz wurde in Montreal auf den mutlosen Auftritt seines Nachfolgers angesprochen.

Und der Rennfahrer aus Madrid betonte: «Ich kann nur für mich selbst sprechen, und in Barcelona hatte ich selbst kein gutes Wochenende. Ich versuche dann einfach, nicht zu überreagieren, denn ich weiss, dass dies dazugehört. Ich habe es als harte Lektion hingenommen, denn es war ja auch mein Heimrennen, und ich versuche, möglichst viel von dem Gelernten beim nächsten Rennwochenende umzusetzen, und mich weiter anzupassen. Ich kann nicht viel zu Lewis sagen, denn ich weiss nicht, was da los ist.»

Dass sich das Ferrari-Team in diesem Jahr schwer tut, wundert Sainz: «Als ich ging, hatte ich das Gefühl, dass das Team und das Auto bereit waren, um den WM-Titel zu kämpfen. Und ich dachte ganz ehrlich, dass Ferrari in diesem Jahr um den Titel kämpfen wird. Das habe ich auch Charles Leclerc und dem Team gesagt.»

«Für mich lief alles in die richtige Richtung. Aber ich hatte nichts mit der Entwicklung des diesjährigen GP-Renners zu tun, ich kann also nicht sagen, welchen Weg sie eingeschlagen haben, und warum sie sich in diesem Jahr schwer tun. Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass McLaren einfach einen exzellenten Job macht. Das Team ist so gut, dass es nicht darauf ankommt, wie gut man selbst ist, weil da jemand ist, der auf mit zwei superstarken Fahrern einem sehr, sehr hohen Niveau fährt», erklärte der aktuelle WM-Dreizehnte.

Und zu den Abgangsgerüchten um Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagte Sainz: «Ich habe nichts davon gehört. Aber es ist immer die gleiche Story. Sobald die Ergebnisse bei Ferrari nicht stimmen, wird seitens der Medien ein Schuldiger gesucht und das ganze Chaos entwickelt sich. Für mich geht es vor allem darauf, sich auf die Entwicklung zu konzentrieren und dann die nötige Leistung abzuliefern, wenn sie gebraucht wird. Aber wenn man mich fragt, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Fred. Natürlich hatten wir unsere schwierige Phase, als er mich nicht weiter verpflichten und Lewis unter Vertrag nehmen wollte. Aber das haben wir hinter uns gelassen und wir kommen gut aus. Ich habe ihn als Teamchef und als Person immer geschätzt.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11