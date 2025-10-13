Formel 1: US-GP in Austin im TV & Sprint-Modus
Der US-GP letztes Jahr
In Austin steht am Wochenende nicht nur ein vermutlich spannendes GP-Wochenende bevor – sondern auch der vierte von insgesamt sechs Sprints. Der bislang letzte Sprint fand in Spa statt – das ist ein bisschen her. Daher hier eine kleine Auffrischung, wie die Sprint-Wochenenden ablaufen.
An Sprint-Wochenenden findet nur ein freies Training statt (normalerweise drei). Am Freitagnachmittag (Ortszeit Austin, bei uns abends) steigt dann ein Sprint-Qualifying, das die Startaufstellung für den Sprint festlegt. Die Sprint-Quali ist etwas kürzer als die GP-Quali. Die einzelnen Sessions gehen nur 12, 10 und 8 Minuten statt 18, 15 und 12 Minuten.
Der Sprint findet dann am Samstag statt (bei uns um 19 Uhr), geht knapp über 100 Kilometer, also in Austin 19 Runden. Die Top-8 bekommen Punkte: Der Erste kriegt 8 Punkte, der Zweite 7 usw. Später am Samstag geht es dann noch mit der Qualifikation (wieder die übliche Länge) für den GP weiter. Die ist in Austin um 23 Uhr MEZ. Die letzten beiden Sprints der Saison 2025 finden in Interlagos (Brasilien) und Lusail (Katar) statt.
Wegen der sieben Stunden Zeitverschiebung nach Austin finden die Sessions bei uns in Mitteleuropa alle am Abend statt. Beste TV-Zeit also!
In Österreich ist bei der TV-Übertragung ORF an der Reihe, ServusTV zeigt in der Nacht zu Montag eine Wiederholung. In der Schweiz teilen sich SRFzwei und SRFinfo die Übertragung, in Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt.
Großer Preis der USA in Austin im TV:
Freitag, 17. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024
08.00 Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP
11.45 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024
14.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024
16.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP
18.00 Sky Sport F1 – Belgien-Sprint
19.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial
19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
19.30 1. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
22.30 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2024
22.45 Sky Sport F1 – GP Confidential
23.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
23.20 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
23.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
23.30 Sprint Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
Samstag, 18. Oktober
00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
02.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
08.30 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
08.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
14.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
15.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Jenson Button
15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
17.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
18.40 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint
18.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint
19.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)
20.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.35 ORF1 – F1 News
22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.55 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
Sonntag, 19. Oktober
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert
12.25 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024
12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
13.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
15.35 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert
16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
17.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
19.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt
19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
20.15 ORF1 – F1 News
20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen
20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen
20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
21.00 Großer Preis der USA in Austin (56 Runden, bei uns im Live-Ticker)
22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
22.55 ORF1 – F1 Motorhome
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
Montag, 20. Oktober
00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
00.10 ServusTV – Wiederholung Rennen
03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen