US-GP im TV: Wer ist der Sprint-König der Formel 1?
Max Verstappen und Carlos Sainz im Vorjahr in Austin
In Austin steht am Wochenende das vierte von insgesamt sechs Sprint-Wochenenden bevor. Zeit für einen Rückblick: Wer könnte die Nase vorn haben? Max Verstappen gewann bislang beide Sprints, die auf dem Circuit of the Americas gefahren wurden. Und auch insgesamt dominiert der Niederländer in diesem Feld.
Verstappen ist der unbestrittene Sprint-König. Der Red Bull Racing-Pilot kommt auf 12 Sprint-Siege und hat damit mehr Sprints gewonnen als alle anderen Sprint-Sieger zusammengerechnet (12 vs. 9). Der Niederländer gewann auch den ersten Sprint überhaupt 2021 in Silverstone.
Schaut man auf die Teams, ist die Bilanz ähnlich klar: Die meisten Sprint-Siege gingen an Red Bull Racing (13), gefolgt von McLaren (4), Mercedes (3) und Ferrari (1). McLaren kommt auf je zwei Sprintsiege pro Fahrer (Oscar Piastri und Lando Norris), Mercedes verbucht zwei Bottas-Siege und einen Russell-Triumph. Der 13. Red Bull Racing-Sprint-Sieg neben den zwölf Verstappen-Erfolgen war von Sergio Perez.
Den Fans besonders in Erinnerung sein dürfte der Sprint aus dem Frühjahr in China: Lewis Hamilton gewann dort im Ferrari das Mini-Rennen. Im regulären Rennen schaffte er es seit seinem Wechsel zur Scuderia nicht mal aufs Podium. Weil die Sprints nicht gleichwertig mit Rennen sind, ist der Brite weiterhin ohne Sieg und Podium in Rot.
Alle bisherigen Sprint-Sieger:
Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Francorchamps 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Großer Preis der USA in Austin im TV:
Wegen der sieben Stunden Zeitverschiebung nach Austin finden die Sessions bei uns in Mitteleuropa alle am Abend statt. In Österreich ist bei der TV-Übertragung ORF an der Reihe, ServusTV zeigt in der Nacht zu Montag eine Wiederholung. In der Schweiz teilen sich SRFzwei und SRFinfo die Übertragung, in Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt:
Freitag, 17. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024
08.00 Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP
11.45 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024
14.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024
16.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP
18.00 Sky Sport F1 – Belgien-Sprint
19.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial
19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
19.30 1. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
22.30 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2024
22.45 Sky Sport F1 – GP Confidential
23.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
23.20 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
23.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
23.30 Sprint Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
Samstag, 18. Oktober
00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
02.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
08.30 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
08.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
14.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
15.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Jenson Button
15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
17.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
18.40 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint
18.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint
19.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)
20.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.35 ORF1 – F1 News
22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.55 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
Sonntag, 19. Oktober
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert
12.25 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024
12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
13.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
15.35 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert
16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
17.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
19.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt
19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
20.15 ORF1 – F1 News
20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen
20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen
20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
21.00 Großer Preis der USA in Austin (56 Runden, bei uns im Live-Ticker)
22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
22.55 ORF1 – F1 Motorhome
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
Montag, 20. Oktober
00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
00.10 ServusTV – Wiederholung Rennen
03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen