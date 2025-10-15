US-GP im TV: Wer ist der Sprint-König der Formel 1?

Welcher Fahrer hat in der Formel 1 die meisten Sprints gewonnen? Und wer hatte bei den Mini-Rennen in Austin auf dem Circuit of the Americas die Nase vorn? Die wichtigsten Infos zum Austin-Woche – inklusive TV-Plan.

In Austin steht am Wochenende das vierte von insgesamt sechs Sprint-Wochenenden bevor. Zeit für einen Rückblick: Wer könnte die Nase vorn haben? Max Verstappen gewann bislang beide Sprints, die auf dem Circuit of the Americas gefahren wurden. Und auch insgesamt dominiert der Niederländer in diesem Feld.

Verstappen ist der unbestrittene Sprint-König. Der Red Bull Racing-Pilot kommt auf 12 Sprint-Siege und hat damit mehr Sprints gewonnen als alle anderen Sprint-Sieger zusammengerechnet (12 vs. 9). Der Niederländer gewann auch den ersten Sprint überhaupt 2021 in Silverstone.

Schaut man auf die Teams, ist die Bilanz ähnlich klar: Die meisten Sprint-Siege gingen an Red Bull Racing (13), gefolgt von McLaren (4), Mercedes (3) und Ferrari (1). McLaren kommt auf je zwei Sprintsiege pro Fahrer (Oscar Piastri und Lando Norris), Mercedes verbucht zwei Bottas-Siege und einen Russell-Triumph. Der 13. Red Bull Racing-Sprint-Sieg neben den zwölf Verstappen-Erfolgen war von Sergio Perez.

Den Fans besonders in Erinnerung sein dürfte der Sprint aus dem Frühjahr in China: Lewis Hamilton gewann dort im Ferrari das Mini-Rennen. Im regulären Rennen schaffte er es seit seinem Wechsel zur Scuderia nicht mal aufs Podium. Weil die Sprints nicht gleichwertig mit Rennen sind, ist der Brite weiterhin ohne Sieg und Podium in Rot.

Alle bisherigen Sprint-Sieger:

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Francorchamps 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Großer Preis der USA in Austin im TV:

Wegen der sieben Stunden Zeitverschiebung nach Austin finden die Sessions bei uns in Mitteleuropa alle am Abend statt. In Österreich ist bei der TV-Übertragung ORF an der Reihe, ServusTV zeigt in der Nacht zu Montag eine Wiederholung. In der Schweiz teilen sich SRFzwei und SRFinfo die Übertragung, in Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt:

Freitag, 17. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024

08.00 Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP

11.45 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024

14.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024

16.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP

18.00 Sky Sport F1 – Belgien-Sprint

19.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.30 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2024

22.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.20 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.30 Sprint Qualifying (bei uns im Live-Ticker)



Samstag, 18. Oktober

00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

02.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

08.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

14.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Jenson Button

15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

17.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

18.40 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint

18.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint

19.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)

20.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.35 ORF1 – F1 News

22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.55 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)



Sonntag, 19. Oktober

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert

12.25 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

13.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

15.35 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

17.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.15 ORF1 – F1 News

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Großer Preis der USA in Austin (56 Runden, bei uns im Live-Ticker)

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

22.55 ORF1 – F1 Motorhome

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen



Montag, 20. Oktober

00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

00.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen