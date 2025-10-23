Mexiko-TV im GP: Motoren und Bremsen kritisch

​Wir stehen vor dem GP-Wochenende von Mexiko, ausgetragen im Autódromo Hermanos Rodríguez. Piloten und Ingenieure müssen höllisch aufpassen – die Motoren und die Bremsen sind im kritischen Bereich.

Formel 1 in Mexiko-Stadt, bei 2240 Metern über Meer, das hat einen Einfluss auf alles, was ein Rennstall tut. Das hängt mit der Menge der Luftpartikel und der Dichte der Luft in dieser für Motorsport ungewöhnlichen Höhenlage zusammen.

Je höher man sich in der Atmosphäre befindet, desto dünner wird die Luft. Das liegt daran, dass Luft über ein Gewicht verfügt, und je näher man sich am Meeresspiegel befindet, desto mehr wird die Luft nach unten komprimiert. Das führt zu einer dichteren Luft und mehr Luftpartikeln. Auf 2240 Metern über dem Meeresspiegel herrschen rund 25 Prozent weniger Luftdichte als auf Meereshöhe wie etwa in Monaco. Damit gibt es ein Viertel weniger Sauerstoff.

Durch die Höhenlage wird demnach weniger Luft durch die Kühler, Lufteinlässe und Kanäle geleitet. Das führt zu einer geringeren Kühlung, wodurch verschiedene Elemente des Autos, wie die Antriebseinheit und die Bremsen, heißer werden oder wesentlich grössere Kanäle benötigen, um ausreichend abzukühlen.

Natürlich versuchen die Teams, die Kühlauslässe des Autos so weit wie möglich zu öffnen, indem sie die Lufteinlässe und Kanäle vergrössern, um mehr Luftpartikel hineinzuleiten. Das verringert allerdings die aerodynamische Performance und erhöht gleichzeitig den Luftwiderstand des Autos. Deshalb muss hier ein cleverer Kompromiss gefunden werden.



Das Auto ordentlich zu kühlen, ist die wohl grösste Herausforderung in Mexiko. Bei der modernen Antriebseinheit begrenzt der fehlende Luftmassenstrom das Kühlungspotenzial. Deshalb braucht es ein sorgfältiges Management, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



Eine Überhitzung der Bremsen kann zu schnellerem Verschleiss oder zum Verglasen führen (die Oberfläche brennt ab und wird glänzend, wodurch sich die Reibung verringert). Darüber hinaus verursacht das Rotieren des Turbos bei höheren Drehzahlen eine zusätzliche mechanische Belastung der Turbinen sowie der Verdichtungselemente.



Das sind alles heikle Angelegenheiten, die die Teams berücksichtigen, überwachen und auf die sie reagieren müssen. Und all das trägt zur Spannung und der Herausforderung beim Grossen Preis von Mexiko bei.



Wie gut die Teams mit dieser Herausforderung umgehen, das erfahren die meisten Formel-1-Fans aus Europa im Rahmen der Berichterstattung – bei uns hier im Live-Ticker und auch von den Kollegen der verschiedenen TV-Sender.



In Österreich überträgt ServusTV die Action aus Mexiko, der ORF bringt am Sonntagabend Highlights. In der Schweiz teilen sich SRF info und SRF zwei Qualifying und Rennen. In Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung.

Achtung, knifflig: Weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mitteleuropa die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, ist das Rennen um 21.00 Uhr.



Fürs Qualifying heisst es: lange aufbleiben. Die Quali beginnt bei uns um 23.00 Uhr. Mexiko hat die Winterzeit-Umstellung abgeschafft, daher rücken wir in Europa in der Nacht zum Sonntag eine Stunde näher an Mexiko-Stadt ran. Wir haben die wichtigsten TV-Zeiten für Sie hier gesammelt.





Grosser Preis von Mexiko im TV

Freitag, 24. Oktober

17.35 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

17.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt USA

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung USA-GP

20.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

20.30 1. Freies Training

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung USA-GP

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

23.15 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt USA

23.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

00.00 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

00.00 2. Freies Training



Samstag, 25. Oktober

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

19.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

19.30 3. Freies Training

19.35 ServusTV – 3. Freies Training

22.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

22.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

00.00 ServusTV – Analyse



Sonntag, 26. Oktober (Achtung, Zeitumstellung!)

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Mexiko-GP 1989

07.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

11.00 Sky Sport F1 – Familie ist alles: Max Verstappen Exklusiv

11.20 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Sebastian Vettel)

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.35 ServusTV – Vorbericht zum Rennen

20.20 SFR zwei – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Grosser Preis von Mexiko (bei uns im Live-Ticker)

22.40 ServusTV – Analyse

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.55 ORF 1 – F1 Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

00.45 ORF 1 – Highlights des Mexiko-GP