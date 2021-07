IDM Schleiz 2021: Die Pläne für Freitag

Es ist angerichtet. Nach einem Jahr Pause kehrt die IDM mit vollem Programm wieder auf das Schleizer Dreieck zurück. Zuschauer sind willkommen und dürfen nach über einem Jahr Abstinenz auch wieder ins Fahrerlager.

Sieben Stunden Sonne und angenehme Temperaturen verspricht die Wettervorhersage. Zum Glück für Fans und Fahrer. Denn jeder, der schon einmal bei an die 40 Grad in eine Lederkombi schlüpfen musste, weiß, dass man da seinen Schweinehund ein klein wenig überwinden muss und da Schleiz zu den physisch anstrengendsten Strecken im Kalender zählt, geht man nach einem gepflegten Hitze-Training dann auch gerne mal am berühmten Stock. Auch auf den Tribünen ist ein laues Lüftchen angenehm. Daher werden Temperaturen knapp über 20 Grad gerne genommen.

Mit Spannung erwartet wird das Comeback des dreifachen IDM-Meisters Markus Reiterberger, der mit dem Schleizer Dreieck auf seine absolute Lieblingsstrecke zurückkehrt. Wer sich für die Pole-Position interessiert, sollte sich an ihn halten. Reitberger hatte im Jahr 2017 die Trainingsbestzeit mit einer 1.24,606 gefahren. Die Trainingsbestzeit 2018 ging mit 1.24,935 an Julian Puffe. Vor zwei Jahren holte Ilya Mikhalchik mit einer 1.24,903 die vorerst letzte Pole auf dem Straßenkurs.

Das Wetter

In Schleiz ist es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 24°C. Am Abend ist es wolkenlos bei Temperaturen von 18 bis 23°C. In der Nacht bilden sich leichte Wolken bei Tiefsttemperaturen von 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 17 km/h erreichen. Freuen Sie sich auf bis zu 7 Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 05.27 Uhr, Sonnenuntergang: 21.09 Uhr (Quelle: wetter.com).

MSC Schleizer Dreieck

Seit dieser Woche ist der Veranstalter des IDM-Rennens auch bei Instagram unterwegs und zeigt, was am Dreieck so los ist. Auf Bierzelt und Konzerte muss in diesem Jahr aus Pandemie-Gründen verzichtet werden. Versorgungsstationen sind vorhanden, die Camping-Plätze geöffnet und Kaltgetränke aller Art werden ausgeschenkt. Für 5 Euro gibt es ein umfassendes Programmheft zu erwerben. Auf der Internetseite des Clubs wird man in Sachen Infos aktuell nicht fündig, die Seite befindet sich bis September im Umbau.

IDM Superbike

Da waren es nur noch sechs. Bei insgesamt neun Veranstaltungen á zwei Rennen wollten die Herren, Lucy Glöckner als einzige Frau in der 1000er-Klasse hatte zu Beginn der Saison wegen gesundheitlicher Probleme ihren Startplatz dem Schleizer Julian Puffe überlassen, auf Punktejagd gehen. Doch Lausitzring und Sachsenring wurden mal wieder Opfer der Corona-Pandemie und mussten im Frühjahr abgesagt werden. Das Wochenende am Nürburgring wurde wegen der Unwetter-Katastrophe, die besonders im Kreis Ahrweiler, zu dem auch der Nürburgring zählt, wütete, abgesagt.



Noch auf dem Zettel stehen damit für die IDM Superbike-Teams die Rennen auf dem Schleizer Dreieck, in Assen, dem Red Bull- und dem Hockenheimring. Damit weiß man also nach den beiden Rennen am kommenden Sonntag, wer im höchsten deutschen Prädikat der Halbzeitmeister ist. Der als Gastfahrer genannte Dominic Vincon musste seine Teilnahme absagen. Er hatte sich mit der BMW vom Team LRP Poland beim EWC-Rennen in Estoril lang gemacht und darf jetzt einen Fixateur am linken Handgelenk sein Eigen nennen.

Punktestand nach vier von 12 Rennen

1. Dominic Schmitter 76

2. Valentin Debise 62

3. Bastien Mackels 58

4. Vladimir Leonov 50

5. Luca Grünwald 41

6. Julian Puffe 38

7. Alessandro Polita 38

8. Marc Moser 35

9. Ilya Mikhalchik 34

10. Philipp Steinmayr 26

11. Nico Thöni 21

12. Marco Fetz 15

13. Ricardo Brink 14

14. Pepijn Bijsterbosch 11

15. Max Schmidt 11

Zeitplan für Freitag 23.07.2021

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Twin Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 ProSTK Cup

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 bLU cRU Cup

09.55 bis 10.25 Uhr FP1 IDM SBK

10.35 bis 11.00 Uhr FP1 IDM SSP 600/STK

11.05 bis 11.25 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.35 bis 11.55 Uhr FP2 Twin Cup

12.00 bis 12.20 Uhr FP IDM Sidecar

13.15 bis 13.35 Uhr FP2 ProSTK Cup

13.40 bis 14.00 Uhr FP2 bLU cRU Cup

14.10 bis 14.40 Uhr FP2 IDM SBK

14.50 bis 15.15 Uhr FP2 IDM SSP 600/STK

15.20 bis 15.40 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.50 bis 16.10 Uhr Q1 Twin Cup

16.15 bis 16.35 Uhr Q1 ProSTK Cup

16.45 bis 17.05 Uhr Q1 bLU cRU Cup

17.10 bis 17.30 Uhr Q1 IDM Sidecar

17.40 bis 18.10 Uhr FP3 IDM SBK