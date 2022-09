Geiger plötzlich Permanentstarter – Nachteil für KTM?

Die Teamkollegen Dirk Geiger und Marvin Siebdrath (beide Kawasaki) und Lennox Lehmann (KTM) stehen vor dem ersten IDM-Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Startreihe 1. Geiger ist plötzlich Permanentstarter.

Zwei Rennen sind in der IDM SSP 300 noch zu fahren, an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring in der Steiermark und Ende September auf dem Hockenheimring. Der Österreicher Leo Rammerstorfer vom Team Freudenberg KTM – Paligo Racing führt die Wertung momentan mit 158 Punkten an.

Nur ein einziges Pünktchen schlechter gestellt ist sein schärfster Konkurrent Marvin Siebdrath vom Team Füsport – RT Motorsports by SKM - Kawasaki. Lennox Lehmann (Freudenberg KTM) ist mit 139 Punkten Drittplatzierter vor Teamkollege Walid Khan (113) und dem Ungarn Mate Szamado (Kawasaki, 97) auf Rang 5.

Beim IDM-Wochenende in Assen nutzte WM-Pilot Dirk Geiger (Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki) die Möglichkeit, Werbung für sein niederländisch-deutsches Team zu machen. Das gelang optimal, denn der Mannheimer gewann beide Rennen. Die IDM-Punkte gingen aber für Rammerstorfer nicht verloren, denn Geiger war nicht Parmanentstarter, sondern nur Gaststarter.

In den DMSB Prädikatsbestimmungen IDM 2022 steht dazu unter Artikel 4.1 Folgendes: «Fahrer, die eine Einzelnennung abgegeben haben, werden nicht in die Prädikatwertung einbezogen. Maximal 3 Gaststarts pro Fahrer sind in einer Saison möglich.»

Ab diesem Wochenende ist das anders, denn Dirk Geiger ist kein Gaststarter mehr, sondern ganz regulär Permanentstarter. Wie ist das möglich? Zitat aus den DMSB Prädikatsbestimmungen IDM 2022, Artikel 4.1: «Fahrer müssen sich beim Serienorganisator einschreiben und geben in diesem Zusammenhang für die von ihnen im Detail genannten Veranstaltungen/Klassen eine Dauernennung ab. Saisoneinschreibungen sind nur bis zum Nennschluss der vorletzten Veranstaltung möglich. Nur permanent eingeschriebene Fahrer erhalten Punkte für eine Jahresendwertung, ab dem Zeitpunkt der Saison-Einschreibung.»

Das Team Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki hat also alles richtig gemacht - nach den Buchstaben des DMSB. Geiger ist auf dem Red Bull Ring bei der vorletzten Veranstaltung Permanentstarter und kann damit potentiell IDM-Punkte einfahren. Punkte, die am Ende vielleicht Pole-Setter Leo Rammerstorfer fehlen könnten.

Besonders pikant: Das abschließende Rennwochenende auf dem Hockenheimring liegt zeitgleich mit dem WM-Lauf in Barcelona. Man kann durchaus annehmen, dass Geiger auf dem Catalunya-Circuit fahren wird und nicht in Hockenheim. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Stand IDM SSP 300 nach 10 von 14 Rennen (Top 5):

1. Leo Rammerstorfer (KTM), 158 Punkte

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki), 157

3. Lennox Lehmann (KTM), 139

4. Walid Khan (KTM), 113

5. Mate Szamado (Kawasaki), 97