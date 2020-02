Moto2

Tom Lüthi präsentiert sich auf der Swiss Moto 2020

Moto2-WM-Pilot Tom Lüthi vom Liqui Moly IntactGP-Team wird zur Swiss Moto, der größten Schweizer Motorradmesse, am Sonntag (23. Februar 2020) für Autogrammstunden und Interviews zur Verfügung stehen.

Die Monate von Dezember bis Februar sind auch ausschlaggebend für den Erfolg in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Moto2-WM-Pilot Tom Lüthi aus Linden (CH) und sein Liqui Moly IntactGP-Team haben diese Zeit genutzt und sich intensiv vorbereitet, um mit viel Power und bestem Grip in die neue Saison 2020 zu starten. Zuletzt stand ein zweitägiger Privattest in Jerez auf dem Plan.

Vom 20. bis 23. Februar 2020 findet in Zürich die Motorradmesse Swiss Moto statt, sie ist der größte und beliebteste Treffpunkt der Motorradszene in der Schweiz. Dort wird Tom Lüthi am Sonntag, den 23. Februar 2020 für Presseanfragen zur Verfügung stehen, ergänzend zu seinen Auftritten an Sponsoren- und Fanständen.

Einzelne Interviewtermine zwischen 09:15 Uhr und 10:15 Uhr können bis zum 18. Februar 2020 unter admin@tomluethi.ch angemeldet werden. Medientermine mit dem 33-jährigen Schweizer finden nur nach Absprache statt. Eine offizielle Pressekonferenz mit dem Grand-Prix-Piloten, abgesehen von den Interviews an den Messeständen der Sponsoren, wird nicht stattfinden.