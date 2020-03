Moto2

Jorge Martin (Kalex/10.): «Vielleicht falsche Fährte»

Jorge Martin hat sich nach seinem Sturz im Winter gut erholt. In Katar fehlte dem Kalex-Piloten am Abend allerdings noch der Grip. Er spricht über gegensätzliche Entwicklungen bei starken Temperaturschwankungen.

Jorge Martin ist auf der Suche nach Grip. Speziell an den Kurveneingängen klagte der Red Bull KTM Ajo-Rennfahrer am Abend des ersten Trainingstages im katarischen Doha über Probleme. Anders sei es in der Hitze am Mittag gewesen, als er hinter Thomas Lüthi den zweiten Platz mit seiner Kalex belegte. «Wir waren bei den heißen Temperaturen wettbewerbsfähig. Bei den Tests war es umgekehrt, da hatten wir in der Hitze Probleme. Wir haben am Motorrad eine ganze Menge verändert, aber im Vergleich zu den Tests haben sich die Bedingungen nicht viel geändert», sagt der Spanier.

Am Abend kam er jedoch nicht über den zehnten Platz hinaus. Sein Rückstand auf Joe Roberts betrug 0,727 sec. Insgesamt sei er mit der gezeigten Konstanz zwar glücklich, Martin sagt aber auch: «In Thailand oder Argentinien gibt es die kühlen Verhältnisse, mit denen man zurechtkommen muss. Auf dieser Strecke sind wir vielleicht nicht auf der richtigen Fährte und müssen noch einmal einen Schritt zurück machen. Aber wir werden einen Weg finden.»

In puncto Gesundheit hat der 22-Jährige nach seinem Sturz, bei dem er sich bei einem privaten Test eine Fußverletzung zugezogen hatte, wieder einen Schritt nach vorn gemacht. Martin bestätigt: «Ich bin fit. Ich konnte nicht so viel trainieren im Winter und deswegen fehlt ein wenig die Kraft, aber ich fühle mich gut, denn ich konnte mich inzwischen einen Monat lang erholen .»

Katar-GP, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Roberts, Kalex, 1:58,421 min

2. Bezzecchi, Kalex, 1:58,669 min, + 0,248

3. Marini, Kalex, 1:58,759, + 0,338

4. Nagashima, Kalex, 1:58,921, + 0,500

5. Vierge, Kalex, 1:59,059, + 0,638

6. Augusto Fernandez, Kalex, 1:59,074, + 0,653

7. Bendsneyder, NTS, 1:59,089, + 0,668

8. Bastianini, Kalex, 1:59,114, + 0,693

9. Bulega, Kalex, 1:59,136, + 0,715

10. Martin, Kalex, 1:59,148, + 0,727

11. Lüthi, Kalex, 1:59,168, + 0,747

12. Navarro, Speed Up, 1:59,189, + 0,768

13. Schrötter, Kalex, 1:59,198, + 0,777

14. Canet, Speed Up, 1:59,215, + 0,794

15. Baldassarri, Kalex, 1:59,237, + 0,816

16. Gardner, Kalex, 1:59,277, + 0,856

17. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,284, + 0,863

18. Chantra, Kalex, 1:59,290, + 0,869

19. Pons, Kalex, 1:59,486, + 1,065

20. Lowes, Kalex, 1:59,561, + 1,140

21. Dixon, Kalex, 1:59,641, + 1,220

22. Ramirez, Kalex, 1:59,709, + 1,288

23. Corsi, MV Agusta, 1:59,839, + 1,418

24. Garzo, Kalex, 2:00,020, + 1,599

25. Manzi, MV Agusta, 2:00,126, + 1,705

26. Raffin, NTS, 2:00,181, + 1,760

27. Syahrin, Speed Up, 2:00,228, + 1,807

28. Dalla Porta, Kalex, 2:00,804, + 2,383

29. Izdihar, Kalex, 2:01,082, + 2,661

30. Kasmaudin, Kalex, 2:02,886, + 4,465