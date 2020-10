Sam Lowes: «Muss meine Starts verbessern»

Im Catalunya-GP verpasste Sam Lowes seinen ersten GP-Sieg seit vier Jahren nur knapp. «Ziel ist es, wieder zu gewinnen», betont der Marc-VDS-Pilot, der weiss, wo er zulegen muss, damit das klappt.

Der letzte GP-Sieg von Sam Lowes liegt schon vier Jahre zurück: 2016 setzte sich der Kalex-Pilot im Moto2-WM-Lauf gegen den Rest des Feldes durch und feierte damit seinen dritten Triumph im WM-Zirkus. Im jüngsten Kräftemessen der Mittelgewichtsklasse in Montmeló hätte es beinahe wieder geklappt – doch letztlich musste er sich mit dem zweiten Platz hinter WM-Leader Luca Marini begnügen.

Doch der dritte Podestplatz der laufenden Moto2-Saison hat die Erwartungen hochgeschraubt, wie Sam Lowes bestätigt: «Als ich bei Marc VDS unterschrieben habe, lautete das erste Ziel, wieder konkurrenzfähig zu werden, und im vergangenen Jahr war ich das nicht. Nun ist es aber so und Ziel ist es, wieder zu gewinnen. In den vergangenen Rennen konnte ich viel Selbstvertrauen gewinnen.»

«Du kannst in den Pressemitteilungen und Interviews immer sagen, dass du um den Sieg mitkämpfen willst. Aber wenn ich alleine bin und über alles nachdenke, dann glaube ich wirklich, dass ich siegen oder um den Sieg mitkämpfen kann. Es ist schon lange her, seit ich mich das letzte Mal so gefühlt habe, und für mich ist das etwas sehr Wichtiges», erzählt der aktuelle WM-Vierte in einem vom Team veröffentlichten Interview.

Und wie sieht es mit dem Kampf um die WM-Krone aus? Sam sagt dazu: «Der Wunsch, den WM-Titel zu erobern, ist immer da, aber mir ist bewusst, dass wir uns schon ein bisschen im Hintertreffen befinden, weil ich das erste Rennen verpasst habe und mir in Österreich ein Fehler unterlaufen ist. Ich darf mir keine Fehler mehr erlauben, gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass man mit ein paar guten Rennen ziemlich viele Punkte aufholen kann. Man weiss nie, was passiert, deshalb muss man bis zum Schluss kämpfen, und letztlich machen wir auch genau das.»

Der Supersport-Weltmeister von 2013 weiss, in welchem Bereich noch Luft nach oben ist: «Ich muss meine Starts verbessern. Ich denke, mein bester Start in diesem Jahr war in Misano aus der Boxengasse!» Und er kennt auch die Ursache: «Dieses Jahr habe ich einen hinteren Bremshebel am Lenker, und obwohl mir das sehr geholfen hat, hat sich die Position des Kupplungshebels verändert, und ich brauche Zeit, um mich anzupassen.»

«Ein weiterer Bereich, von dem ich glaube, dass ich mich darin verbessern kann, ist die Art und Weise, wie ich die Bremse löse. Manchmal, wenn ich zu Beginn des Rennens pushen will, löse ich die Bremse etwas zu schnell», offenbart Sam Lowes, der sich auch nicht davor scheut, sich selbst zu bewerten. Auf die Frage, welche Note er sich selbst für die erste Saisonhälfte geben würde, antwortet er: «Ich würde mir eine 7,5 geben. Es wäre eine 8, aber ich habe noch keinen Sieg eingefahren. Aber ich hoffe, dass ich mich bis zum Saisonende verbessern kann.»

Moto2-WM-Stand nach 9 von 15 Rennen:

1. Marini, 150 Punkte. 2. Bastianini 130. 3. Bezzecchi 114. 4. Lowes 103. 5. Martin 79. 6. Nagashima 72. 7. Canet 61. 8. Vierge 59. 9. Lüthi 57. 10. Roberts 56. 11. Schrötter 54.