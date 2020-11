Domi Aegerter (NTS/20.): «Das hat Vertrauen gekostet»

Domi Aegerter auf der NTS in Portugal

Nach dem 14. Platz im Warm-up ließ Domi Aegerter in Portimão fürs Moto2-Rennen noch eine Set-up-Änderung machen. Doch der Schuss ging nach hinten los. Die Pläne für 2021 sind weit gediehen.

Der 30-jährige Schweizer Dominique Aegerter hat beim Portugal-GP vor 14 Jahren im Herbst 2006 sein GP-Debüt im Fiorenzo-Caponera-Team mit einer Aprilia 125 gefeiert. Beim ersten Portimão-GP verpflichtete ihn das niederländische NTS RW Racing Team als Ersatz für Jesko Raffin, und der MotoE-Weltcup-Dritte steuerte die japanische NTS auf Platz 20, Teamkollege Bo Bendsneyder kassierte mit Platz 13 drei Punkte ein.

«Ich konnte auf der NTS schon das Rennen in Brünn und die zwei in Spielberg fahren», schilderte Aegerter, der in der Steoermark einen 12. Platz errang. «Die Strecke war neu für die meisten Fahrer, ich kannte sie von einem Superbike-Test 2019. Die Piste ist sehr anspruchsvoll, es geht bergauf und bergab, sie ist sehr breit und körperlich sehr anspruchsvoll.»

Aegerter: «Am Freitag im FP1 haben wir nicht so gut begonnen, im zweiten Training konnten wir uns recht gut steigern. Im FP3 hatten wir leider ein technisches Problem weshalb ich nur sechs Runden drehen konnte. Im Qualifying konnte ich mich wieder etwas verbessern. Aber in diesen 15 Minuten muss man natürlich mit dem vorhandenen Set-up pushen, pushen, pushen, da kann man das Motorrad nicht weiterbringen.»

Im Warm-up am Sonntag hat das Team noch einmal eine andere Abstimmung probiert, die Zeiten fielen zufriedenstellend aus. Aegerter: «Ich war 14. und habe nur 0,6 sec auf die Spitze verloren. Aber ich habe vorne beim Anbremsen immer das Gefühl, dass wir voll am Limit sind. Deshalb haben wir für das Rennen noch einmal einen Set-up-Change gemacht; da sind wir leider in die falsche Richtung gegangen. Im Rennen war es schlimmer als im Warm-up. Ich habe vorne vier oder fünf böse Rutscher gehabt, ich bin jedes Mal fast gestürzt. Das hat Vertrauen gekostet, ich musste deshalb Speed rausnehmen. Ich habe mich verkrampft und konnte nicht mehr so rund und locker um die Kurven fahren.»

«Ich bin nur als 20. ins Ziel gekommen. Das ist sicher nicht das Ergebnis, das ich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Es hat trotzdem Spaß gemacht, wie einen Moto2-WM-Lauf zu bestreiten und diese coole Strecke in Portimão zu genießen. Aber es macht mehr Spaß, wenn man um WM-Punkte oder sogar um die Top-Ten kämpfen kann. Das wäre unser Ziel gewesen. Aber wenn man kurzfristig an so einem Wochenende einspringt, ist es nicht ganz einfach, die gewünschte Leistung auf einen Schlag zu bringen.»

Es sei eine schwierige Saison gewesen, lautet die Bilanz des Schweizer Routiniers, der vor drei Wochen beim Moito2-EM-Lauf in Valencia einen zweiten Platz für das Liqui Moly-Intact-SIC-Junior-Team auf einer Kalex erobert hat. «Es gab viele Ups und Downs. Ich bin gestern am Abend wieder in Intact-Kleidern geschlüpft und als MotoE-Weltcup-Dritter geehrt worden.»

«In wenigen Tagen werde ich Neuigkeiten für 2021 haben. Für nöchstes Jahr sieht es sehr positiv aus. Ich werde in verschiedenen Serien in starken Teams fahren. Ich hoffe, ich kann dann mein Können wieder zeigen», sagt der Rohrbacher.

Aegerter will bekanntlich die MotoE-Serie wieder für Intact bestreiten und dazu für Ten-Kate-Yamaha die Supersport-WM.

Moto2-Ergebnis, Portugal-GP, 22.11.

1. Gardner, Kalex

2. Marini, Kalex, + 1,609 sec

3. Lowes, Kalex, + 3,813

4. Bezzecchi, Kalex, + 8,437

5. Bastianini, Kalex, + 8,646

6. Martin, Kalex, + 8,899

7. Roberts, Kalex, + 8,956

8. Fernandez, Kalex, + 9,568

9. Baldassarri, Kalex, + 10,367

10. Vierge, Kalex, + 11,084

11. Ramirez, Kalex, + 11,199

12. Schrötter, Kalex, + 16,864

13. Bendsneyder, NTS, + 16,998

14. Nagashima, Kalex, + 18,550

15. Canet, Speed-up, + 20,169



Ferner:

16. Lüthi, Kalex, + 22,918

20. Aegerter, NTS, + 44,924

Moto2-WM-Endstand nach 15 Rennen:

1. Bastianini 205 Punkte. 2. Marini 196. 3. Lowes 196. 4. Bezzecchi 184. 5. Martin 160. 6. Gardner 135. 7. Roberts 94. 8. Nagashima 91. 9. Schrötter 81. 10. Vierge 79. 11. Lüthi 72. 12. Baldassarri 71. 13. A. Fernandez 71. 14. Canet 67. 15. Di Giannantonio 65. 16. Garzo 63. 17. Navarro 58. 18. Dixon 44. 19. Ramirez 37. 20. Bulega 32. 21. Syahrin 21. 22. Manzi 21. 23. Bendsneyder 18. 24. Corsi 15. 25. Chantra 10. – Ferner: 28. Aegerter 4.

Team-WM

1. Sky Racing Team VR46, 380 Punkte. 2. Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 267. 3. Red Bull KTM Ajo, 251. 4. Italtrans Racing Team 210. 5. Liqui Moly Intact GP 153. 6. ONEXOX TKKR SAG Team 135. 7. Flexbox HP 40, 134. 8. Tennor American Racing 131. 9. Petronas Sprinta Racing 123. 10. MB Conveyors Speed-up Racing 40. 11. Openbank Aspar Team 40. 12. Federal Oil Gresini 37.

Marken-WM

1. Kalex 375. 2. Speed up 118. 3. MV Agusta 32. 4. NTS 22.