Assen, FP3: Marcel Schrötter und Tom Lüthi in Q2

Raul Fernandez erzielte in FP3 in Assen die Bestzeit

Raul Fernandez beendete das dritte freie Training am Samstag in Assen trotz Sturz als Schnellster. Marcel Schrötter und Tom Lüthi schafften mit soliden Rundenzeiten den Einzug in das Q2 am Nachmittag.

Bei angenehmen 25 Grad Außentemperatur und über 30 Grad Asphalttemperatur und strahlendem Sonnenschein ging es am Samstagmorgen für die Moto2-Klasse in Assen in das dritte freie Training. Nach der Bestzeit von Augusto Fernandez am Freitag in FP1, regnete es am Nachmittag, sodass seine schnellste Runde auch am Samstagmorgen noch Bestand hatte.



Die Session begann mit einem Ausritt von Boscoscuro-Pilot Alonso Lopez, der aber ohne Folgen für den Spanier blieb. Nach 10 Minuten gelang Raul Fernandez der Sprung mit seiner Red Bull KTM auf den zweiten Platz des Moto2-Feldes, damit fehlten ihm jedoch 0,049 Sekunden auf die schnellste Zeit seines Namensvetters Augusto Fernandez. Auf Platz drei in der kombinierten Zeitenliste lag zu diesem Zeitpunkt Sam Lowes, Marcel Schrötter hatte sich hingegen auf Position 10 verbessert, 0,585 Sekunden hinter dem Spitzenreiter.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagnachmittag, wo noch vier Plätze auf dem TT Circuit für das Q2 vergeben werden.



15 Minuten nach dem Start des Trainings übernahm Raul Fernandez den ersten Rang mit einer Zeit von 1:36,511 Minuten. Zum Vergleich: Der «All Time Lap Record» liegt bei 1:36,346 Min und wurde von Johann Zarco in 2015 aufgestellt. Eine Runde später unterlief dem Spanier ein Fehler und er stürzte mit seiner Kalex in Kurve 3, er blieb dabei unverletzt und brachte seine Kalex zurück auf die Strecke.

Gleich darauf gelang Marcel Schrötter der Sprung auf Platz 5, sodass 20 Minuten vor dem Ende Raul Fernandez vor Augusto Fernandez und Sam Lowes an der Spitze lag, Vierter war Lorenzo Dalla Porto, knapp vor Schrötter. WM-Leader Remy Gardner hatte zu diesem Zeitpunkt nicht den Speed der Spitze, der Australier lag mit 0,6 Sekunden Rückstand auf Position 8, Tom Lüthi belegte nur den 24. Rang.



Bei Sky VR46 kämpfte man mit technischen Problemen. Beinahe die gesamte Session wurde an Marco Bezzecchis Bike herumgeschraubt und 10 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge hatte der Italiener nur fünf Runden gedreht.

Nach einer halben Stunde ging es für die Moto2-Stars noch einmal auf die entscheidende Zeitenjagd. Remy Gardner verbesserte seine beste Rundenzeit auf dem 4,542 km langen Kurs in Drenthe, blieb aber mit Platz 9 hinter den Erwartungen. Im nächsten Anlauf verbesserte sich der Australier auf den vierten Platz, hinter Raul und Augusto Fernandes, sowie Jorge Navarro. Tom Lüthi stellte seine Kalex auf den zwischenzeitlichen 14. Rang.



Fünf Minuten vor dem Ende setzte Bezzecchi eine starke Zeit und verbesserte sich auf Platz 5, vier Zehntelsekunden hinter dem Schnellsten. Auch Sam Lowes legte am Ende noch einmal zu, der Engländer fuhr zwei Minuten vor dem Fallen der Zielflagge auf den vierten Platz. Anschließend gelang Bezzecchi der Sprung auf Rang 2, knapp hinter Raul Fernandez.

Schrecksekunde für Xavi Vierge: Kurz vor dem Ende stürzte der Spanier in der schnellen Kurve 7 und beendete seine Zeitenjagd damit vorzeitig, er blieb unverletzt. Auch Albert Arenas erwischte es anschließend, während Remy Gardner einmal durchs Kiesbett in Assen fuhr.

Raul Fernandez blieb an der Spitze, 0,2 Sekunden vor Bezzecchi und Augusto Fernandez, der seine schnellste Runde vom Freitag nicht verbessern konnte. Jorge Navarro erwischte eine gute Session und brachte Rang 4 nach Hause, knapp vor Somkiat Chantra und Sam Lowes, der die sechste Position erreichte. Remy Gardner wurde 7., Marcel Schrötter und Tom Lüthi erreichte mit den Plätzen 13 und 14 den direkten Einzug in das zweite Qualifying am Nachmittag.

Moto2-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (26. Juni):

1. Raúl Fernandez, Kalex, 1:36,511 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,199 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,233

4. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,327

5. Somkiat Chantra, Kaelx, + 0,381

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,383

7. Remy Gardner, Kalex, + 0,398

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,416

9. Celestino Vietti, Kalex, + 0,435

10. Tony Arbolino, Kalex, + 0,490

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,522

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,537

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,547

14. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,550

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,566

16. Xavi Vierge, Kalex, + 0,586

Moto3-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (26. Juni):

1. Suzuki, Honda, 1:41,568 min

2. Binder, Honda, + 0,089 sec

3. Foggia, Honda, + 0,166

4. Fenati, Husqvarna, + 0,217

5. Migno, Honda, + 0,518

6. Garcia, GASGAS, + 0,567

7. Rodrigo, Honda, + 0,654

8. McPhee, Honda, + 0,658

9. Öncü, KTM, + 0,663

10. Bartolini, KTM, + 0,670

11. Antonelli, KTM, + 0,716

12. Alcoba, Honda, + 0,730

13. Toba, KTM, + 0,757

14. Acosta, KTM, + 0,789

15. Masia, KTM, + 0,793

16. Nepa, KTM, + 0,918

17. Guevara, GASGAS, + 0,983

18. Rossi, KTM, + 1,002

19. Artigas, Honda, + 1,013

20. Yamanaka, KTM, + 1,070