Aron Canet (3.): Auch mit gebrauchten Reifen schnell

Nach Platz 3 bei den Testfahrten in Portimão gehört Aron Canet (FlexBox HP 40) beim Saisonauftakt in Katar zu den Sieganwärtern. Sein Teamkollege Jorge Navarro hat als Elfter dagegen noch etwas Aufholbedarf.

Das Team FlexBox HP 40 mit seiner neuen Fahrerpaarung Aron Canet und Jorge Navarro schließt die Vorsaison nach drei Testtagen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão erfolgreich ab und fühlt sich bereit, am ersten März-Wochenende auf dem Losail International Circuit in Katar ein gehöriges Wörtchen um Topplatzierungen mitzureden.

Während der drei Testtage in Portugal haben beide Fahrer ihre Anpassungsarbeit an das neue Team und die neue Maschine fortgesetzt. Canet war in allen Sessions schnell und am zweiten Tag sogar der schnellste Pilot, obwohl er einen Teil der Arbeit darauf konzentriert hatte, auf gebrauchten Reifen zu fahren und an der Renngeschwindigkeit zu arbeiten.

Canet, dessen Ziel es ist, endlich auch in der Moto2 ein Rennen zu gewinnen, beendete den Test mit seiner Zeit von 1:41,819 min hinter seinen spanischen Landsleuten Pedro Acosta und Augusto Fernandez auf dem dritten Platz der kombinierten Zeitentabelle. Kein Wunder, dass der 22-jährige Kalex-Pilot mit viel Selbstvertrauen in die Saison startet.

«Ich habe nicht erwartet, mich so schnell an mein neues Motorrad und dem ungewohnten Umfeld anzupassen», räumte Canet ein. «Es ging in Portugal für mich hauptsächlich darum, viele Kilometer zu machen, mit dem gebrauchten Reifen zu fahren und über die Rennpace nachzudenken, was in dieser Kategorie das Wichtigste ist.»

«Meine Rundenzeit kann sich sehen lassen, immerhin war ich der drittschnellste Fahrer hier. Eine schnelle Runde ist normalerweise nämlich eine Schwäche von mir. Wir können mit der geleisteten Arbeit zufrieden sein und nun den Fokus auf den Saisonauftakt legen. Meine Mannschaft und ich sind auf jeden Fall bereit für das Rennen in Katar und die WM-Saison.»

Auch mit den Leistungen von Navarro, der viel Zeit investierte, sich mit den neuen Gegebenheiten anzufreunden und das Motorrad kennenzulernen, zeigte sich das Team zufrieden. Der WM-Neunte des Vorjahres, der sich von Sitzung zu Sitzung zu steigern wusste, verpasste in der Gesamtwertung mit 1:42,590 nur knapp die Top-10.

«Dieser Test war wichtig, um das Team kennenzulernen und ein Gefühl für das Motorrad zu bekommen», ist sich Navarro bewusst, dass die Umstellung seine Zeit braucht. «Jeden Tag habe ich mich besser gefühlt. Zu sehen, dass ich in jeder Session Fortschritte gemacht habe, macht mich glücklich. Aber es gibt noch Verbesserungspotenzial.»

Moto2-Test Portimão, Montag, 21. Februar:

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

5. Arenas, Kalex, 1:42,177

6. Ogura, Kalex, 1:42,441

7. Roberts, Kalex, 1:42,452

8. Dixon, Kalex, 1:42,495

9. Vietti, Kalex, 1:42,512

10. Navarro, Kalex, 1:42,590

11. Arbolino, Kalex, 1:42,618

12. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

13. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

14. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

15. Chantra, Kalex, 1:42,807

16. Baltus, Kalex, 1:42,898

17. Salac, Kalex, 1:43,023

18. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

19. Beaubier, Kalex, 1:43,397

20. Alcoba, Kalex, 1:43,488

21. Zaccone, Kalex, 1:43,493

22. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

23. Antonelli, Kalex, 1:43,507

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

25. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

26. Kubo, Kalex, 1:43,706

27. Kelly, Kalex, 1:44,118

28. Corsi, MV Agusta, 1:44,142



Keine Zeit:

Sam Lowes, Kalex

Marcel Schrötter, Kalex

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118