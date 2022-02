Jake Dixon (GASGAS Aspar/4.): Ein Sturz zum Abschluss

Weil er beim Angriff auf die Bestzeit gestürzt war, blieb Jake Dixon (Kalex) am letzten Tag in Portimão eine Verbesserung verwehrt. Albert Arenas war als Sechster nur unwesentlich langsamer als sein GASGAS-Teamkollege.

Am dritten und letzten Testtag auf dem im Süden Portugals gelegenen Autódromo Internacional do Algarve gelang Klassenneuling Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) mit 1:41,552 min eine Fabelzeit, die in den folgenden Sitzungen nicht mehr unterboten werden konnte. Den Angriff auf diese Bestzeit musste Jake Dixon mit einem Sturz bezahlen. Damit konnte sich der Brite, der am ersten Tag noch an der Spitze der Zeitentabelle gelegen war, nicht mehr steigern.

«Schade, dass ich beim Versuch, die Zeit von Pedro zu verbessern, gestürzt bin», ärgerte sich Dixon über seinen Ausrutscher. «Im letzten Run wollte ich noch eine 1:41er-Zeit fahren, aber in den letzten beiden Kurven hatte ich den Fuß auf dem Bremshebel und das hat mich daran gehindert, diese Zeit zu erreichen. Alles in allem kann ich aber mit dem Test zufrieden sein. Das Positive ist, dass wir ein gutes Setup für das erste Rennen in Katar erarbeitet haben.»

Der Spanier Albert Arenas stellte mit der fünftbesten Zeit am abschließenden Tag seinen britischen GASGAS Aspar-Teamkollegen in den Schatten. Seine 1:42,177 vom Montag reichten für den sechsten Rang in der Gesamtwertung. Während der gesamten Wintertests in Jerez und Portimão konnte sich der Moto3-Weltmeister des Jahres 2020 konstant in den Top-10 behaupten, was ihn für den Auftakt der Moto2-Weltmeisterschaftssaison in Katar positiv stimmt.

«Vor allem mit meiner Konstanz, die ich erreicht habe, kann ich sehr zufrieden sein», so Arenas nach den Testfahrten. «Ich war flott unterwegs und bin konstant in der Nähe meiner Bestzeit geblieben. Dass ich damit immer in den Top-10 war, freut mich umso mehr. Ich möchte dem Team für all seine Arbeit danken. Jetzt müssen wir uns alle ein paar Tage ausruhen, um uns danach auf die Reise nach Katar vorzubereiten.»

Moto2-Test Portimão, Montag, 21. Februar:

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

5. Arenas, Kalex, 1:42,177

6. Ogura, Kalex, 1:42,441

7. Roberts, Kalex, 1:42,452

8. Dixon, Kalex, 1:42,495

9. Vietti, Kalex, 1:42,512

10. Navarro, Kalex, 1:42,590

11. Arbolino, Kalex, 1:42,618

12. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

13. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

14. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

15. Chantra, Kalex, 1:42,807

16. Baltus, Kalex, 1:42,898

17. Salac, Kalex, 1:43,023

18. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

19. Beaubier, Kalex, 1:43,397

20. Alcoba, Kalex, 1:43,488

21. Zaccone, Kalex, 1:43,493

22. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

23. Antonelli, Kalex, 1:43,507

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

25. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

26. Kubo, Kalex, 1:43,706

27. Kelly, Kalex, 1:44,118

28. Corsi, MV Agusta, 1:44,142



Keine Zeit:

Sam Lowes, Kalex

Marcel Schrötter, Kalex

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118