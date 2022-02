Sam Lowes (Marc VDS): 2022 als gutes Omen?

Die Moto2-Testfahrten bestritt das Elf Marc VDS Racing Team noch im schwarzen Winter-Design, eine gute Woche vor dem WM-Auftakt gibt es die ersten Bilder von Tony Arbolino und Sam Lowes im 2022er-Look.

Die Farbkombination ist bereits aus dem Vorjahr bekannt, Titelsponsor Elf ebenso. Auch die Zielsetzung von Sam Lowes ist trotz der Sehnenscheidenentzündung, die seinem IRTA-Test ein frühzeitiges Ende setzte, altbekannt: Der 31-jährige Brite, der 2021 drei Siege feierte und WM-Vierter wurde, jagt den ersehnten Moto2-Titel.

«Das Ziel des Vorjahres war, um den WM-Titel zu kämpfen, aber einige Dinge entwickelten sich nicht in unsere Richtung», meinte Sam Lowes rückblickend. «Wir sammelten viel Erfahrung und verstanden, wo wir 2022 stärker sein können. Ich muss über eine gesamte Saison konstanter sein, denn im Vorjahr fingen wir stark an, aber dann verloren wir etwas an Momentum, ehe ich wieder stark zurückkam», fasste der Routinier zusammen, der im Vorjahr mit zwei Siegen in Katar in die Saison gestartet war.

«Meine beste Form über einen längeren Zeitraum zu halten, ist definitiv etwas, worauf ich mich konzentriere. Mein Ziel ist wieder um die WM zu kämpfen. Wenn du für Marc VDS fährt, muss das etwas sein, was du verfolgst», weiß Lowes. Denn das belgische Team gewann die Moto2-WM schon 2014, 2017 und 2019 mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez.

Lowes weiter: «Die Pre-Season war nicht einfach, ich hatte ein paar Probleme mit meinem linken Handgelenk, aber ich glaube an mein Potenzial und das des Teams. Wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen eine erfolgreiche Saison haben werden. Wir schreiben das Jahr 2022, hoffentlich ist es auch das Jahr der Nummer 22!»

Die Box teilt der Brite 2022 mit Tony Arbolino. Der Italiener kam im Vorjahr als Moto3-Vizweltmeister in die Moto2-Klasse und beendete seine Rookie-Saison im deutschen Liqui Moly Intact GP Team auf WM-Rang 14. Für 2022 und 2023 unterschrieb er beim Marc VDS Racing Team, den IRTA-Test beendete er auf Gesamtrang 12.

«Ich bin sehr motiviert und freue mich darauf, die Saison in Katar zu beginnen», unterstrich Arbolino. «Ich bin in dieses Team gekommen, um alles zu geben und das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen, also habe ich in der Vorsaison sehr hart gearbeitet. Während des Winters wurde unsere Beziehung immer besser. Wir verstehen uns sehr gut, wir haben eine gute Harmonie, sowohl bei der Arbeit als auch dann, wenn es darum geht, abzuschalten. Wir haben eine gute Gruppe gebildet und das ist sehr wichtig für mich. Die Tests sind gut verlaufen, wir müssen noch an ein paar Details arbeiten, aber wir sind bereit, um auf der Strecke zu kämpfen. Mein Hauptziel in dieser Saison ist es, sehr konkurrenzfähig zu sein, um Podestplätze zu erreichen und mit den Schnellsten in der Kategorie zu kämpfen.»

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118