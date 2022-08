Fantic: Ex-Weltmeister Arenas Teampartner von Vietti

In drei Jahren ein elfter Platz: Lorenzo Dalla Porta enttäuscht in der Moto2

Der Spanier Albert Arenas, Moto3-Weltmeister 2020, wird 2023 in der Moto2-WM für Fantic eine Kalex fahren. Ex-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta kehrt in die Moto3-WM zurück.

Der italienische Motorradhersteller Fantic Motor, bisher auf den Offroad-Sektor spezialisiert, will seine Modellpalette ausweiten und steigt 2023 in die Moto2-Weltmeisterschaft ein. Fantic bekam jedoch keine eigenen Startplätze und gründete deshalb ein Joint Venture mit dem Mooney VR46-Moto2-Team von Valentino Rossi. Fantic übernimmt einen der beiden Startplätze und wirbt seit dem Silverstone-GP bereits mit einem Schriftzug auf den Kalex-Bikes von Vietti und Antonelli.

In der kommenden Saison wird der Titelanwärter Celestino Vietti (bereits 27 Punkte hinter Leader Ai Ogura) beim VR46-Team einen Platz beanspruchen. Den anderen bekommt der im GASGAS-Moto2-Team von Jorge «Aspar» Martinez in den letzten eineinhalb Jahren nicht besonders ins Rampenlicht getretene Alberto Arenas, der bei Martinez 2020 die Moto3-WM auf einer KTM gewonnen hat.

Arenas liegt in der aktuellen Moto2-WM mit 52 Punkten nur an 14. Position. Teamkollege Jake Dixon hingegen hat bei den letzten drei WM-Läufen dreimal in Serie den dritten Platz erkämpft und ist mit 108 Punkten auf den siebten WM-Rang vorgestoßen.

Ein anderer ehemaliger Moto3-Weltmeister ist in der Moto2-Klasse bisher gründlich gescheitert – und kehrt deshalb in die Moto3-WM zurück. Lorenzo Dalla Porta, auf Leopard Honda Weltmeister 2019 (er räumte in 19 Rennen zehn Podestplätze ab und gewann vier Rennen), wird 2023 aller Voraussicht nach das italienische Snipers Honda-Team von Mirko Cecchini verstärken.

Während Dalla Porta 2019 die Moto3-WM mit 279 gegen 200 Punkte vor Aron Canet (KTM) gewann, liegt er jetzt auf der Italtrans-Kalex mit zehn Punkten nur an 22. Stelle.

Die GP-Karriere von Niccolò Antonelli dürfte zu Ende gehen: Der 26-jährige Italiener (bisher 4 Moto3-GP-Siege, total elf Podestplätze) steht in der Moto2-WM im Mooney VR46-Team nach 13 Rennen noch punktelos da.

Dafür wird Dennis Foggia (Leopard Honda) nächstes Jahr in die Moto2-WM aufsteigen und bei Italtrans fahren.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Ogura, Kalex, 25 Rdn in 39:30,070 min (=165,1 km/h)

2. Chantra, Kalex, + 0,173

3. Dixon, Kalex, + 7,854

4. Acosta, Kalex, + 7,960

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 8,037

6. Canet, Kalex, + 9,401

7. Lopez, Boscoscuro, + 12,995

8. Schrötter, Kalex, + 18,254

9. Arenas, Kalex, + 20,661

10. Alcoba, Kalex, + 22,227

11. Navarro, Kalex, + 23,443

12. Baltus, Kalex, + 25,793

13. Beaubier, Kalex, + 27,788

14. Roberts, Kalex, + 27,909

15. Bendsneyder, Kalex, + 28,347

Fahrer-WM Stand nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Ogura 183 Punkte. 2. Augusto Fernandez 182. 3. Vietti 156. 4. Canet 137. 5. Roberts 108. 6. Arbolino 108. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 96. 9. Chantra 92. 10. Acosta 88. 11. Navarro 75. 12. Lopez 64. 13. Bendsneyder 62. 14. Arenas 52. 15. Lowes 51. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 43. 18. Alcoba 41. 19. Aldeguer 38. 20. Salac 21. 21. Baltus 20. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 325 Punkte. 2. Boscoscuro 86. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 275 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 270. 3. Flexbox HP40 212. 4. GASGAS Team Aspar 160. 5. Elf Marc VDS Racing 159. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 137. 8. Italtrans Racing 118. 9. CAG Speed up 109. 10. Pertamina Mandalika SAG 68. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 46. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 20. 15. MV Agusta Forward 5.