Auftrieb für Darryn Binder, Tulovic bereits in Austin

Darryn Binder war in Termas de Río Hondo als einziger Moto2-Pilot für Liqui Moly Husqvarna Intact GP im Einsatz und machte seine Sache im Regen gut. Lukas Tulovic rechnet mit einem Comeback in Austin/Texas.

Darryn Binder fuhr im Regenrennen von Las Termas als Sechster im zweiten Rennen seine ersten Moto2-Punkte ein. Dabei saß er zum ersten Mal bei nassen Bedingungen auf seiner Kalex. «Als ich zum Start kam, fühlte ich mich schon ziemlich sicher auf dem Bike. Das Motorrad gab mir bereits in der Sichtungsrunde ein gutes Feedback», schilderte Darryn. «Ich erwischte einen guten Start, lag irgendwann an vierter Position und versuchte, an der Spitzengruppe dranzubleiben, aber ich hatte einfach nicht dieselbe Pace.»

Der 25-jährige Südafrikaner weiß: «Ich lerne noch immer und versuche, mein Limit zu finden. Ich war wirklich nervös, zu hart zu pushen und einen Fehler zu machen, da es mein erstes Moto2-Rennen im Regen war. Ich versuchte daher, meinen eigenen Rhythmus zu halten und am Ende kämpfte ich um die fünfte Position. In den letzten Runden versuchte ich mein Bestes, um einen kleinen Angriff zu planen, aber leider konnte ich ihn nicht durchziehen, sodass ich Sechster wurde.

Insgesamt zeigte sich der Moto2-Rookie zufrieden mit seinem Argentinien-GP. Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben betonte er: «Mit jedem Rennen gewinne ich mehr Erfahrung und Schritt für Schritt kommen wir näher.»

Das Fazit von Team-Teilhaber Stefan Keckeisen: «Ich glaube, dass Darryn und auch die gesamte Mannschaft sich über das Wochenende super gesteigert haben. Mit diesem sechsten Platz wurde deren starke Leistung auch bestens belohnt. Es ist schön, wie toll alle zusammengearbeitet haben, und ich freue mich auf die nächsten Rennen, dann hoffentlich auch wieder mit Lukas an unserer Seite.»

Tatsächlich trat Lukas Tulovic bereits am Dienstag die Reise nach Texas an – mit Schiene an der seit dem Portimão-Test angeschlagenen rechten Hand, die ihn dazu zwang, seine WM-Rückkehr zu verschieben.

Zu seinem Gesundheitszustand ließ «Tulo» wissen: «Ich merke schon eine deutliche Verbesserung und bin sicher, dass ich für fit erklärt werde und fahren kann – wahrscheinlich nicht komplett schmerzfrei, aber so, dass man es mit Schmerzmittel und etwas Tape kontrollieren kann.»

Die Zeit bis zum «Red Bull Grand Prix of The Americas» (14. bis 16. April) will der Eberbacher in den USA nutzen, um zu trainieren und bei sieben Stunden Zeitverschiebung den Jetlag zu bekämpfen.

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo (2. April):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. López, Boscoscuro, + 0,663 sec

3. Dixon, Kalex, + 1,961

4. Canet, Kalex, + 7,769

5. Garcia, Kalex, + 11,954

6. Binder, Kalex, + 12,274

7. Salac, Kalex, + 13,100

8. Chantra*, Kalex, + 12,758

9. Arenas, Kalex, + 13,649

10. Lowes, Kalex, + 14,107

11. Gonzalez, Kalex, + 15,581

12. Acosta, Kalex, + 16,913

13. Vietti, Kalex, + 17,135

14. Roberts, Kalex, + 25,871

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 27,388



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 41 Punkte. 2. Canet 33. 3. Acosta 29. 4. Dixon 26. 5. Salac 22. 6. Lopez 20. 7. Gonzalez 16. 8. Lowes 15. 9. Chantra 15. 10. Arenas 15. 11. Garcia 12. 12. Darryn Binder 10. 13. Vietti 8. 14. Alcoba 6. 15. Baltus 4. 16. Aldeguer 4. 17. Roberts 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50. 2. Boscoscuro 23.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 56. 2. Pons Wegow Los40 45. 3. Red Bull KTM Ajo 44. 4. Gresini Racing 28. 5. GASGAS Aspar 26. 6. SpeedUp 24. 7. Yamaha VR46 16. 8. Idemitsu Honda Team Asia 15. 9. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 10. Fantic Racing 8. 11. Fieten Olie Racing GP 4. 12. Italtrans Racing 4.