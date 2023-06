Ai Ogura (2.): «Das gewisse Extra hat gefehlt»

Ai Ogura kehrte in Assen zurück in die Top-3

Nach einem schwierigen Saisonstart feierte Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura in Assen seinen ersten Podestplatz der Saison. Der Japaner des Honda Team Asia konnte sich seinen Leistungssprung dabei nicht gänzlich erklären.

Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura wollte in dieser Saison eigentlich Jagd auf seinen ersten WM-Titel machen, doch eine Handverletzung kurz vor Saisonbeginn durchkreuzte die Pläne des Japaners. Er verpasste die ersten beiden Grand-Prix in Portimão und Argentinien und erlebte anschließend ein holpriges Comeback.

Bis zum Assen-GP hatte Ogura in fünf Rennen gerade einmal elf Punkte gesammelt, sein bestes Ergebnis war ein neunter Platz in Le Mans. Auf dem TT Circuit in Assen konnte der Fahrer des Honda Team Asia erstmals an seine Vorjahres-Leistungen anknüpfen. Nach Platz 3 im Qualifying kämpfte er im Rennen von Beginn an in der Spitzengruppe um den Sieg, bevor er in Runde 14 erstmals in dieser Saison die Führung eroberte.

Schließlich musste sich der 22-Jährige um 1,334 sec Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) geschlagen geben und verpasste somit seinen vierten GP-Sieg nur knapp. «Ich habe gemischte Gefühle, denn der Sieg war in greifbarer Nähe», ärgerte sich Ogura. Er gestand aber auch: «Jake war einfach zu schnell für mich, daher möchte ich ihm gratulieren. Für mich ist es mental sehr wichtig, nach dem schwierigen Saisonstart noch vor der Sommerpause auf das Podest zurückzukehren.»

Mit einem All-Time-Lap-Record von 1:36,000 min und zahlreichen Führungskilometern erlebte der Japaner in Assen eine deutliche Leistungssteigerung, die er sich jedoch nicht gänzlich erklären kann. «Ich weiß nicht, wo ich den Unterschied gemacht habe. Das Team hat klasse Arbeit geleistet. Seit meiner Verletzung hatte ich Schwierigkeiten. Mir hat das gewisse Extra gefehlt, was alle anderen in den letzten fünf Minuten eines Trainings herausgeholt haben. Außerdem ist es mir schwergefallen, das Limit auszuloten.»

In der WM-Tabelle liegt Ogura mit 31 Zählern an 14. Stelle, jedoch fehlen ihm auf WM-Leader Tony Arbolino (Marc VDS Team) bereits 117 Punkte.

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416



WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.