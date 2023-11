Fermin Aldeguer: Wasserdichter Vertrag mit Speed-up?

Fermin Aldeguer: Sieger in Thailand

Das Yamaha VR46 Master Camp Team und Fantic Racing suchen noch Fahrer für die Moto2-WM 2024. Aber Thailand-Sieger Aldeguer kommt aus dem Speed-up-Deal nicht heraus.

Zwei namhafte Moto2-WM-Teams befinden sich noch auf der Suche nach einem zweiten Fahrer für die Saison 2024 – das Yamaha VR46 Master Camp Team und Fantic Racing. Beide Rennställe liebäugelten wochenlang mit dem inzwischen zweifachen Saisonsieger Fermin Aldeguer, der kein Hehl daraus machte, dass er beim Speed-up-Team von Luca Boscoscuro nicht restlos glücklich ist. Fantic ließ seine Vertragssituation von einem Rechtsanwalt prüfen und nahm dann Abstand von einer Verpflichtung.

Gleichzeitig verschiebt das Yamaha Master-Camp-Team die Präsentation des zweiten Piloten schon seit zwei Monaten. Denn Manuel Gonzalez sprang zu Gresini Racing ab – und überlegte dann kurzfristig wieder eine Rückkehr zu Yamaha. Aber der Vertrag war schon unterzeichnet...

Bisher hat das Master Camp-Team nur den bisherigen Moto3-Husqvarna-Factory-Piloten Ayumu Sasaki unter Vertrag genommen.

In Thailand fanden Meetings zwischen Aldeguer, Speed-up-Teamchef Boscoscuro, Master-Camp-Teammanager Gelete Nieto und dem Management des Yamaha-Moto2-Teams statt. Dabei wurde klar: Der Vertrag von Aldeguer mit Speed-up ist wasserdicht.

Aldeguer zeigte zwar Interesse an Yamaha, denn die Japaner könnten dem Spanier eventuell auch eine MotoGP-Zukunft in Aussicht stellen, wenn es ihnen gelingt, 2025 wieder ein Kundenteam (am liebsten Rossis VR46-Mannschaft) zu beliefern. Aber das Master Camp Team prüft jetzt bei der Fahrerwahl andere Möglichkeiten.

«Wenn sich in Sepang nichts ändert, ist Fermin Aldeguer keine Option mehr für uns», bestätigte William Favero, Marketing & Communications Manager von Yamaha Motor Racing. Dann fügte er hinzu: «Aber wir haben auch eine Option B und C.»

Der Aldeguer-Vertrag ermöglicht eigentlich auch keinen Wechsel zu Repsol-Honda.

Bei Fantic Racing wurden die Hoffnungen auf eine Verpflichtung Aldeguers weitgehend begraben. Rennchef Stefan Bedon verlor Spielberg-Sieger Celestino Vietti an Red Bull Ajo und ersetzte den langsamen Borja Gomez für die letzten Rennen durch MotoE-Weltmeister Matteo Casadei, um herauszufinden, ob der Italiener für die Moto2-WM schnell genug ist.

Doch diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, dieses Thema hat sich erledigt. Dann wurden mit Kandidaten wie mit dem Moto2-EM-Zweiten Xavier Cardelús verhandelt, dessen Vater zu den größten Immobilien-Tycoons von Andorra gehört. Sohn Xavier möchte als steinreicher Bezahlfahrer unbedingt in die WM zurück und hat eine riesige Mitgift angeboten.

Bei Fantic bestehen noch kleine Hoffnungen auf einen Vertrag mit Fabio Di Giannantonio, falls dessen Repsol-Honda-Deal platzt.

«Aber wenn wir keinen zweiten Topfahrer neben Arón Canet finden, nehmen wir einen Bezahlfahrer», stellte Fantic-Rennchef Stefano Bedon fest.

Für die Bezahlung eines Mittelfeld-Fahrers will Fantic kein Geld ausgeben.

Denn der kleine italienischen Hersteller muss 2024 neben der Moto2-WM auch das teure Offroad-Programm mit MXGP, Dakar-Rallye und Enduro finanzieren.

Ergebnis Moto2-Rennen, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24.198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

Ferner:

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Acosta 300,5 Punkte. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 402,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.