Sieger Fermin Aldeguer: «Hatte deutlich bessere Pace»

Pole-Setter Fermin Aldeguer feierte in Jerez vor heimischer Kulisse seinen ersten Moto2-Saisonsieg. Seinen Triumph schrieb der Boscoscuro-Pilot in erster Linie seiner Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz zu.

Moto2-Ass Fermin Aldeguer wohnt knapp 500 km entfernt vom «Circuito de Jerez-Ángel Nieto», weshalb seine gesamte Familie, Freunde und der Fanclub nach Jerez gereist war, um den Boscoscuro-Jungstar bei seinem Heimrennen anzufeuern.

Die zusätzliche Motivation brachte dem nächstjährigen MotoGP-Fahrer am Samstag prompt die Pole-Position ein. Zu Rennbeginn fiel der Spanier zunächst hinter Manuel Gonzalez (Gresini Racing) und Sergio Garcia (MT Helmets MSI) zurück, jedoch dauerte es nur acht Runden bis Aldeguer seine Position an der Spitze zurückerobert hatte.

Doch diese Führung zu behaupten, verlangte dem sechsfachen GP-Sieger einiges ab: «Ich habe alles gegeben, um eine Lücke zu eröffnen. Aber die Lücke wurde einfach nicht größer und blieb bei maximal einer halben Sekunde». Schließlich schaffte er es, seinen Vorsprung auf Gonzalez auf eine Sekunde auszubauen: «Dann konnte ich durchatmen und den Reifen etwas verwalten», so der 19-Jährige.

Und auch der heranstürmende Joe Roberts (American Racing) konnte dem Boscoscuro-Piloten nicht mehr gefährlich werden. Aldeguer überquerte den Zielstrich 1,287 sec vor Roberts als Sieger.

«Es ist unglaublich, hier vor dieser großartigen Kulisse, meinem Fanclub und meiner Familie zu gewinnen. Das Rennen hat großen Spaß gemacht. Am Start habe ich etwas mit Manu gekämpft. Ich habe ihn anschließend an einer Stelle überholt, an der ich am stärksten war. Ich hatte eine deutlich bessere Pace, die es mir erlaubt hat, das Rennen bis zum Zielstrich zu dominieren», fasste Aldeguer seinen ersten Saisonsieg zusammen.

Nach einem schwierigen Saisonstart, der mit Rang 16 in Katar begann, kletterte der WM-Favorit im Tableau nun bis auf Gesamtplatz 3 hoch.

Moto2-Ergebnisse Jerez (28.04.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 21 Rdn. in 35:36,316 min

2. Roberts, Kalex, + 1,287 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 1,568

4. Garcia, Boscoscuro, + 6,226

5. Arenas, Kalex, + 8,059

6. Ogura, Boscoscuro, + 12,490

7. Arbolino, Kalex, + 13,346

8. Alcoba, Kalex, + 13,489

9. Vietti, Kalex, + 14,508

10. Chantra, Kalex, + 19,693

11. Salac, Kalex, + 20,045

12. Guevara, Kalex, + 21,779

13. Van den Goorbergh, Kalex, + 27,933

14. Öncü, Kalex, + 32,146

15. Ferrari, Kalex, + 41,158

16. Aji, Kalex, + 41,953

17. Cardelus, Kalex, + 42,591

18. Navarro, Forward, + 46,933



WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Roberts, 69 Punkte. 2. Garcia 64. 3. Aldeguer 54. 4. Gonzalez 46. 5. Ogura 43. 6. López 38. 7. Canet 38. 8. Arenas 31. 9. Vietti 29. 10. Ramirez 28. 11. Alcoba 25. 12. Baltus 23. 13. Arbolino 18. 14. Chantra 17. 15. Foggia 10. 16. Salac 6. 17. Van den Goorbergh 6. 18. Guevara 4. 19. Öncü 3. 20. Bendsneyder 2. 21. Agius 2. 22. Moreira 2. 23. Binder 1. 24. Ferrari 1.