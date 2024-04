Sergio Garcia (1.): Man hat mich nicht auf dem Radar

Darauf, dass Boscoscuro-Neuling Sergio Garcia die Moto2-WM nach drei Rennen anführt, hätten wohl nur wenige gewettet. Nach seinem Austin-Sieg erklärte der Spanier, was ihn in diesem Jahr besonders stark macht.

Sergio Garcia kam im vergangenen Jahr als Moto3-Vizeweltmeister in die Moto2-WM. Mit mehreren Top-10-Ergebnissen und WM-Rang 15 sicherte sich der Spanier den Titel «Rookie of the Year». Jedoch verbuchte er auch sechs Rennstürze. Deshalb und weil für Garcia 2024 der Wechsel von Kalex zu Boscoscuro erfolgte, galt der Spanier nicht unbedingt als Titelfavorit.

Doch nach drei WM-Läufen führt der 21-Jährige die Tabelle mit 51 Punkten an. Denn auf seinen ersten Moto2-Podestplatz in Katar ließ er in Texas seinen ersten Sieg in der Viertelliterklasse folgen. «Ich habe auf dieser Strecke zuvor noch nie gepunktet. Daran habe ich während des Rennens immer gedacht», beschrieb er seine Beziehung zum «Circuit of the Americas».

Von Startplatz 3 übernahm Garcia bereits in der ersten Runde die Führung, die er über die gesamte Renndistanz verteidigte. Doch etliche Verbremser in Kurve 11 sorgten dafür, dass dem Spanier die Konkurrenz immer wieder gefährlich nahekam. Im Ziel trennten ihn und den zweitplatzierten Joe Roberts (American Racing) gerade einmal 0,492 sec.

Anschließend nannte der Boscoscuro-Pilot die Gründe für seine Fehler: «Das Rennen war extrem schwierig. Ab Runde 10 hatte ich Probleme mit dem Getriebe. Ich bin drei oder vier Mal in den Leerlauf gekommen. Das hat mir das Leben deutlich erschwert.»

Dass er als Underdog gilt, kann Garcia durchaus nachvollziehen: «Mein letztes halbes Jahr war von vielen Stürzen und Rennen außerhalb der Punkte geprägt. Daher hatte man mich für 2024 nicht unbedingt auf dem Radar. Aber mein Team hilft mir sehr, mich zu verbessern. Außerdem arbeite ich hart an mir selbst, um hier zu sein.»

Moto2-Ergebnisse Austin (14.04.):

1. Garcia, Boscoscuro, 16 Rdn in 35:45,107 min

2. Roberts, Kalex, + 0,492 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 3,293

4. López, Boscoscuro, + 6,967

5. Ramirez, Kalex, + 7,102

6. Foggia, Kalex, + 7,150

7. Ogura, Boscoscuro, + 9,869

8. Alcoba, Kalex, + 10,036

9. Canet, Kalex, + 10,608

10. Vietti, Kalex, + 12,751

11. Arbolino, Kalex, + 13,229

12. Arenas, Kalex, + 14,734

13. Gonzalez, Kalex, + 17,509

14. Moreira, Kalex, + 17,959

15. Salac, Kalex, + 17,994

16. Baltus, Kalex, + 18,618

17. Agius, Kalex, + 19,460

18. Bendsneyder, Kalex, + 26,351

19. Masia, Kalex, + 29,786

20. Guevara, Forward, + 33,210



WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Garcia, 51 Punkte. 2. Roberts 49. 3. López 38. 4. Canet 38. 5. Ogura 33. 6. Gonzalez 30. 7. Aldeguer 29. 8. Ramirez 28. 9. Baltus 23. 10. Vietti 22. 11. Arenas 20. 12. Alcoba 17. 13. Chantra 11. 14. Foggia 10. 15. Arbolino 9. 16. Van den Goorbergh 3. 17. Bendsneyder 2. 18. Agius 2. 19. Moreira 2. 20. Binder 1. 21. Öncü 1. 22. Salac 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 65. 2. Boscoscuro 63.



Team-WM:

1. MT Helmets - MSI 84 Punkte. 2. Onlyfans American Racing Team 77. 3. Beta Tools Speedup 67. 4. QJMotor Gresini Moto2 50. 5. Fantic Racing 38. 6. RW Racing 26. 7. Red Bull KTM Ajo 23.8. Yamaha VR46 Master Camp Team 17. 9. Italtrans Racing Team 12. 10. Honda Team Asia 11. 11. Marc VDS Racing Team 10. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 3. 13. Pertamina Mandalika GAS UP Team 2.