Startplatz 30 für Maximilian Kofler (CIP Green Power)

Maximilian Kofler (CIP Green Power KTM) startete mit viel Zuversicht in den «Shark Helmets Grand Prix de France», hat er doch gute Erinnerungen an Le Mans. Am Ende reichte es allerdings nur zum 30. Startplatz.

Mit dem Circuit Bugatti in Le Mans verbindet Maximilian Kofler gute Erinnerungen. In seinem ersten Jahr in der Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft erreichte er auf der französischen Rennstrecke 2018 sein bestes Qualifikationsergebnis. Im Rennen schrammte der junge Österreicher als 16. hauchdünn an seinen ersten Punkten vorbei.

«Dieses Rennen ist extrem wichtig, mein Team kommt schließlich aus Frankreich, daher wollen wir alle gut abschneiden», schilderte der oberösterreichische KTM-Pilot aus dem Team CIP-Green Power, der sich auf dem 4,185 Kilometer langen Kurs immer wohl fühlte.

Nach einem guten ersten Trainingstag – Kofler lag im zweiten freien Training zwischenzeitlich sogar in den Top-10 – lief es im ersten Qualifying nicht nach Wunsch. Leider ist es mir nicht ganz gelungen, eine schnelle Runde in den 15 Minuten zu schaffen», erklärte Kofler nach seinem 16. Rang, was in der Startaufstellung Platz 30 bedeutet.

«Bei den schwierigen Verhältnissen am Freitag war ich da und das gibt mir ein gutes Gefühl für den Sonntag. Darauf muss ich am morgigen Renntag aufbauen», hofft Kofler, der 2,487 Sekunden auf den Polesetter Jaume Masia verlor, auf ein akzeptables Ergebnis.

Le Mans, Moto3, Qualifying

1. Jaume Masia, Honda, 1:41,390 min.

2. Albert Arenas, KTM, + 0,020 sec

3. John McPhee, Honda, + 0,447

4. Raul Fernandez, KTM, + 0,457

5. Sergio Garcia, Honda, + 0,521

6. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,548

7. Tony Arbolino, Honda, + 0,563

8. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,583

9. Romano Fenati, Husqvarnas, + 0,791

10. Celestino Vietti, KTM, + 0,964

11. Dennis Foggia, Honda, + 0,984

12. Daryn Binder, KTM, + 1,140

13. Andrea Migno, KTM, + 1,145

14. Stefano Nepa, KTM, + 1,198

Ferner:

29. Jason Dupasquier, KTM

30. Max Kofler, KTM

31. Barry Baltus, KTM