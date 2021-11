Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü 5., Ayumu Sasaki 10.

Deniz Öncü (53) düst in Valencia knapp am Podest vorbei

Mit einem fünften bzw. zehnten Platz im Moto3-Rennen auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia verabschieden sich die Red Bull KTM Tech3-Piloten Deniz Öncü und Ayumu Sasaki in die Winterpause.

Als Verursacher des Massensturzes beim Grand Prix of the Americas in Austin wurde Deniz Öncü von den FIM-Stewards für zwei Rennen gesperrt. In Valencia durfte der Türke wieder Platz auf seiner Red Bull KTM nehmen. Der 13. Platz in der Startaufstellung entsprach nicht ganz der Platzierung, die sich der Heißsporn für das Saisonfinale vorgenommen hatte.

Im Rennen lief es für Öncü um einiges besser. Rasch hatte er zu den Top-5 aufgeschlossen. Für einige Kilometer führte er die Spitzengruppe sogar vor seinem Markenkollegen und Weltmeister Pedro Acosta an. Wegen mehrfachen Überfahrens der «track limits» wurde der KTM-Pilot mit einem Long-Lap-Penalty belegt, der ihn an die elfte Stelle zurückfallen ließ.

Trotz der Strafe schloss der 18-Jährige, dessen Zwillingsbruder Can vor drei Jahren in Valencia das Moto3-Rennen gewinnen konnte, nochmals zur Spitze auf und kämpfte bis zur letzten Kurve um eine Podiumsplatzierung. Nach 23 Runden überquerte Öncü die Ziellinie auf dem fünften Platz. Die Moto3-WM beendet der Teenager auf dem elften Gesamtrang.

Sein Tech3-Teamkollege Ayumu Sasaki hatte eine um einiges schwierigere Aufgabe vor sich. Im Qualifying 1 für den Gran Premio de la Comunitat Valenciana war er gleich zweimal zu Sturz gekommen und musste vorzeitig seine Zeitenjagd beenden. Mit dem 26. und vorletzten Startplatz war seine Ausgangsposition alles andere als vielversprechend.

Mit einer starken ersten Runde machte der 21-jährige Japaner acht Positionen gut und zur Halbzeit lag er bereits auf Rang 14. Dank eines konstant schnellen Rhythmus schaffte er es noch bis auf den zehnten Platz, womit er seine zweite und letzte Saison im Team von Red Bull KTM Tech3 als Neunter der Gesamtwertung abschließen konnte.

«Es war ein fantastisches letztes Moto3-Rennen des Jahres, unglaublich für das Red Bull KTM Tech3 Team», freute sich Teamprinzipal Herve Poncharal über die Top-10-Platzierungen seiner Schützlinge. «Deniz hatte einen fantastischen Start und in den ersten Runden eine unglaubliche Pace. Es war zu sehen, dass er ein Anwärter auf den Sieg sein würde.»

«Wir sind alle gespannt vor dem Bildschirm gesessen und haben das Rennen verfolgt. Meiner Meinung nach war Deniz heute einer der Stärksten, wenn nicht der Stärkste überhaupt. Obwohl er eine Strafe ausgefasst hat, schaffte er es, die Spitzengruppe wieder einzuholen. Bis zur allerletzten Kurve hat er sogar um den Sieg gekämpft.»

«Jaume Masia hat ihn innen attackiert und er musste einen weiten Weg gehen, deshalb hat er auch noch den vierten Platz an Filip Salac verloren. Ich denke, das war eine wirklich starke Leistung von ihm und Deniz ist eindeutig jemand, der nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft kämpfen wird. In meinen Augen wird Deniz einer der Favoriten sein.»

«Was Ayumu angeht, ist es traurig, dass die Zusammenarbeit mit ihm endet, denn er war ein toller Teamplayer und ein superschneller Fahrer. Schade, dass er bei seinem letzten Rennen für uns von so weit hinten losfahren musste. Aber er hat nie aufgegeben und schließlich Platz 10 geholt. Das hat uns noch den vierten Platz in der Team-WM eingebracht.»

Moto3-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Artigas, Honda, 23 Runden in 38:30,302 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,043 sec

3. Masia, KTM, + 0,232

4. Salac, KTM, + 0,443

5. Öncü, KTM, + 0,540

6. Nepa, KTM, + 1,156

7. Guevara, GASGAS, + 1,209

8. Tatay, KTM, + 2,109

9. Antonelli, KTM, + 2,185

10. Sasaki, KTM, + 2,322

11. McPhee, Honda, + 2,791

12. Fenati*, Husqvarna, + 2,461

13. Foggia**, Honda, + 3,819

14. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 13,298

15. Alcoba, Honda, + 13,348

*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (unverantwortliche Fahrweise)

Moto3-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Acosta 259 Punkte. 2. Foggia 223. 3. Garcia 188. 4. Masia 171. 5. Fenati 159. 6. Antonelli 151. 7. D. Binder 136. 8. Guevara 124. 9. Sasaki 119. 10. Migno 110. 11. Deniz Öncü 95. 12. Alcoba 86. 13. McPhee 76, 14. Suzuki 76. 15. Artigas 72. 16. Salac 71. 17. Toba 64. 18. Nepa 62. 19. Rodrigo 60. 20. Yamanaka 47. 21. Tatay 39. 22. Adrián Fernández 30. 23. R. Rossi 29. 23. 24. Dupasquier 27. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Holgado 4. 29. Izdihar 4. 30. Azman 3. 31. Kelso 2. 32. Surra 1.

Marken-WM:

1. KTM 369 Punkte. 2. Honda 360. 3. GASGAS 266. 4. Husqvarna 165.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 430 Punkte. 2. Valrese GASGAS Aspar Team 312. 3. Leopard Racing 295. 4. Red Bull KTM Tech3, 217. 5. Petronas Sprinta Racing 215. 6. Avintia Esponsorama 197. 7. Sterilgarda Max Racing Team 189. 8. Indonesian Racing Gresini 146. 9. Rivacold Snipers Team 146. 10. CarXpert PrüstelGP 110. 11. BOE Owlride 91. 12. CIP Green Power 77. 13. SIC58 Squadra Corse 76. 14. Honda Team Asia 19.