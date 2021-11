Xavier Artigas als Grand-Prix-Sieger zu PrüstelGP

Besser hätte die Saison für Xavier Artigas (Leopard Racing) nicht enden können. Beim Saisonfinale in Valencia holte sich der Spanier, der im nächsten Jahr im Team von PrüstelGP fahren wird, seinen ersten GP-Sieg.

Dass er auf dem Circuit Ricardo Tormo in der Lage ist, besondere Leistungen abzurufen, bewies Xavier Artigas bereits vor zwei Jahren. Bei seinem Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft erreichte der damals erst 16-jährige Spanier auf dieser Strecke hinter seinem Landsmann Sergio Garcia und dem Italiener Andrea Migno sensationell den dritten Platz.

Auch in seiner ersten vollen Grand-Prix-Saison schaffte es der Teenager aus Andreu de la Barca beim Saisonfinale ein Ausrufungszeichen zu setzen und das, obwohl er sich lediglich für den 17. Startplatz qualifizieren konnte.

Gleich nach dem Start schaffte es Artigas, Anschluss an die Führungsgruppe zu finden. In der sechsten von 23 Runden auf dem 4,005 Kilometer langen Kurs nahe Valencia wurde der Leopard-Racing-Honda-Pilot an der siebenten Stelle notiert, weitere sieben Umläufe später schnupperte er zum ersten Mal Führungsluft.

In der letzten Runde versuchte jeder Fahrer, sich im Kampf um den Sieg eine optimale Position zu sichern. Während in Kurve 2 Dennis Foggia den frischgebackenen Weltmeister Pedro Acosta zu Sturz brachte, hatte sich GasGas-Pilot Sergio Garcia an die Spitze gesetzt. In der Zielkurve setzte Artigas den entscheidenden Angriff, der ihn den Premierensieg bescheren sollte.

«Nach diesem schwierigen Jahr wollte ich diesen Sieg unbedingt. Wir haben viel gekämpft, um diesen Tag zu erreichen. Es ist ein tolles Gefühl und das bestmögliche Ergebnis zum Abschluss meiner Rookie-Saison. Vielen Dank an alle», freute sich Artigas, der im kommenden Jahr im PrüstelGP-Team eine CFMoto steuern wird.

Sein Leopard-Teamkollege Foggia überquerte die Ziellinie zwar an der sechsten Stelle. Von den FIM MotoGP-Stewards wurde er danach allerdings als Verursacher der Acosta-Sturzes mit einer Drei-Sekunden-Strafe belegt, die ihn an die 13. Position zurückwarf. Mit 216 Punkten beendete der Italiener die Saison als Vize-Weltmeister.

«Ich wollte Acosta nicht berühren. Ich bin weit gegangen und unsere Linien haben sich gekreuzt. Der Zwischenhall tut mir leid. Ich möchte mich bei meinem Team, meinen Sponsoren und meiner Familie nach einem sehr intensiven und positiven Jahr bedanken. Wir werden in der nächsten Saison einen neuen Anlauf auf den WM-Titel unternehmen.»

Moto3-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Artigas, Honda, 23 Runden in 38:30,302 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,043 sec

3. Masia, KTM, + 0,232

4. Salac, KTM, + 0,443

5. Öncü, KTM, + 0,540

6. Nepa, KTM, + 1,156

7. Guevara, GASGAS, + 1,209

8. Tatay, KTM, + 2,109

9. Antonelli, KTM, + 2,185

10. Sasaki, KTM, + 2,322

11. McPhee, Honda, + 2,791

12. Fenati*, Husqvarna, + 2,461

13. Foggia**, Honda, + 3,819

14. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 13,298

15. Alcoba, Honda, + 13,348

*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (unverantwortliche Fahrweise)

Moto3-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Acosta 259 Punkte. 2. Foggia 223. 3. Garcia 188. 4. Masia 171. 5. Fenati 159. 6. Antonelli 151. 7. D. Binder 136. 8. Guevara 124. 9. Sasaki 119. 10. Migno 110. 11. Deniz Öncü 95. 12. Alcoba 86. 13. McPhee 76, 14. Suzuki 76. 15. Artigas 72. 16. Salac 71. 17. Toba 64. 18. Nepa 62. 19. Rodrigo 60. 20. Yamanaka 47. 21. Tatay 39. 22. Adrián Fernández 30. 23. R. Rossi 29. 23. 24. Dupasquier 27. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Holgado 4. 29. Izdihar 4. 30. Azman 3. 31. Kelso 2. 32. Surra 1.

Marken-WM:

1. KTM 369 Punkte. 2. Honda 360. 3. GASGAS 266. 4. Husqvarna 165.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 430 Punkte. 2. Valrese GASGAS Aspar Team 312. 3. Leopard Racing 295. 4. Red Bull KTM Tech3, 217. 5. Petronas Sprinta Racing 215. 6. Avintia Esponsorama 197. 7. Sterilgarda Max Racing Team 189. 8. Indonesian Racing Gresini 146. 9. Rivacold Snipers Team 146. 10. CarXpert PrüstelGP 110. 11. BOE Owlride 91. 12. CIP Green Power 77. 13. SIC58 Squadra Corse 76. 14. Honda Team Asia 19.