Kaito Toba und Joel Kelso mit Steigerungspotenzial

Noch sind die Piloten des Teams CIP-GREEN POWER nicht richtig in Schwung gekommen. Am zweiten Tag der Tests auf dem Autódromo Internacional do Algarve nehmen sie die Plätze 20 (Joel Kelso) und 26 (Kaito Toba) ein.

Während sich der Großteil der Moto3-Piloten am zweiten Tag des Wintertests auf dem Autódromo Internacional do Algarve teils erheblich steigern konnte, gelang Kaito Toba vom Team CIP-GREEN POWER nur eine minimale Zeitenverbesserung. Der Japaner rutschte von Platz 14 nach dem ersten Tag auf Rang 26 zurück. Der Australier Joel Kelso umrundete die Rennstrecke um über eine Sekunde schneller als am Vortag und überflügelte seinen erfahrenen Teamkollegen und schloss Tag 2 an der 20. Stelle ab.

«Ich sehe dem Beginn der Saison 2022 mit Spannung entgegen», so Kaito, dessen Vertrag bei CIP-Green Power verlängert wurde, obwohl er im Vorjahr mit Platz 18 hinter den hochgesteckten Erwartungen blieb. «Es war ein guter Winter für mein Training. Endlich ist es an der Zeit, wieder auf die Strecke zu gehen und unser Können zu zeigen. Es ist mein zweites Jahr im Team und ich weiß, dass wir solide Ergebnisse erzielen können, wenn wir alle gemeinsam in die richtige Richtung arbeiten.»

Kelso, der in der abgelaufenen Saison den Österreicher Max Kofler wegen dessen Sturzverletzung in Mugello bzw. Covid-Erkrankung ersetzten durfte und mit dem 14. Platz beim «Grande Prémio Brembo do Algarve» seine ersten WM-Punkte einheimsen konnte, kann den Saisonstart kaum erwarten. «Ich bin super aufgeregt, die Saison zu beginnen. Ich denke, es wird eine enorme Lernerfahrung sein und ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer zu beginnen», so der Youngster aus Down Under.

«Wir haben unseren Vertrag mit Kaito um ein zweites Jahr verlängert, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, eine langfristige Beziehung mit einem Fahrer einzugehen. Mit Joel haben wir einen Rookie in der Startaufstellung, der letztes Jahr schon ein paar Mal für uns gefahren ist. Wir werden sowohl mit Kaito, als auch mit Joel sehr hart arbeiten, um gemeinsam den Weg an die Spitze zu gehen», zeigt sich Teameigner Alain Bronec überzeugt, ein schlagkräftiges Duo für die Moto3-Saison 2022 verpflichtet zu haben.

Moto3-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Suzuki, Honda, 1:47,390 min

2. Foggia, Honda, 1:47,409

3. Migno, Honda, 1:47,509

4. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

5. Riccardo Rossi, Honda, 1:48,031

6. McPhee, Husqvarna, 1:48,109

7. Garcia, GASGAS, 1:48,112

8. Surra, Honda, 1:48,189

9. David Muñoz, KTM, 1:48,333

10. Guevara, GASGAS, 1:48,351

11. Ortolá, KTM, 1:48,377

12.Ogden, Honda, 1:48,508

13. Sasaki, Husqvarna, 1:48,512

14. Masia, KTM, 1:48,535

15. Yamanaka, KTM, 1:48,636

16. Artigas, CFMOTO, 1:48,672

17. Fellon, Honda, 1:48,685

18. Aji, Honda, 1:48,692

19. Holgado, KTM, 1:48,724

20. Kelso, KTM, 1:48,851

21. Nepa, KTM, 1:48,864

22. Moreira, KTM, 1:48,939

23. Deniz Öncü, KTM, 1:49,036

24. Matteo Bertelle, KTM, 1:49,271

25. Adrian Fernández, KTM, 1:49,337

26. Toba, KTM, 1:49,371

27. Whatley, Honda, 1:49,793

28. Bartolini, KTM, 1:50,069

29. Carrasco, KTM, 1:50,213

Moto3-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Suzuki, Honda, 1:48,575 min

2. Guevara, GASGAS, 1:48,706

3. David Muñoz, KTM, 1:48,858

4. Deniz Öncü, KTM, 1:48,911

5. Moreira, KTM, 1:48,928

6. Adrian Fernández, KTM, 1:49,187

7. Sergio Garcia, GASGAS, 1:49,187

8. Tatay, CFMOTO, 1:49,210

9. Ortolá, KTM, 1:49,224

10. Sasaki, Husqvarna, 1:49,280

11. Masia, KTM, 1:49,291

12. Surra, Honda, 1:49,360

13. Ogden, Honda, 1:49,423

14. Toba, KTM, 1:49,429

15. Holgado, KTM, 1:49,501

16. Migno, Honda, 1:49,515

17. Aji, Honda, 1:49,548

18. Yamanaka, KTM, 1:49,587

19. McPhee, Husqvarna, 1:49,683

20. Riccardo Rossi, Honda, 1:49,792

21. Kelso, KTM, 1:49,962

22. Fellon, Honda, 1:50,065

23. Nepa, KTM, 1:50,274

24. Artigas, CFMOTO, 1:50,376

25. Bartolini, KTM, 1:50,503

26. Bertelle, KTM, 1:50,917

27. Whatley, Honda, 1:51,589

28. Carrasco, KTM, 1:52,503