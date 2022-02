Red Bull KTM Ajo-Duo Masia & Holgado bereit für Katar

Mit den Plätzen 7 und 17 auf dem Autódromo Internacional do Algarve schlossen die Red Bull KTM Ajo Moto3-Piloten Jaume Masia und Dani Holgado ihre Vorbereitungen für den Saisonstart in Katar ab.

Nach einer Woche intensiver Arbeit beendete das Red Bull KTM Ajo-Team die Vorsaison 2022 mit dem dritten Tag des offiziellen Tests auf dem Autódromo Internacional do Algarve. Innerhalb einer einzigen Woche hat die Mannschaft insgesamt fünf Testtage absolviert, die auf Jerez und Portimão verteilt waren. Jaume Masia spulte an den drei Tagen in Portugal beachtliche 171 Runden ab und belegte damit den 7. Gesamtrang, während Dani Holgado 113 Runden drehte und 16. wurde.

Masia widmete den letzten Tag der Vorsaison der Feinabstimmung des Setups seiner Maschine, um die konkurrenzfähigste Basis für das erste Rennen in Katar zu finden. Die Arbeit des 21-jährigen Spaniers und seines Teams trug Früchte und der Auftaktsieger des letzten Jahres fuhr am Montagmorgen mit einer 1:47,654 min die beste Zeit des gesamten Tests, womit er seine vorherige schnellste Runde fast um eine Sekunde verbessern konnte. Am Montag belegte der Red Bull KTM Ajo Moto3-Fahrer nach insgesamt 65 gefahrenen Runden den siebenten Platz.

«Die drei Testtage in Portimão sind wirklich gut verlaufen, ich konnte mich von Tag zu Tag steigern», zeigte sich Masia mit den Fortschritten zufrieden. «Mein Gefühl für das Motorrad war generell gut. Ich möchte dem Team für die großartige Arbeit danken, die es in den letzten Tagen geleistet hat. Wir haben die Vorsaison mit einem guten Gefühl abgeschlossen. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf Katar zu konzentrieren, wo wir mit großem Enthusiasmus und klaren Vorstellungen antreten werden. Ich hoffe, dass ich dort ein positives Ergebnis erzielen kann.»

Sein junger Teamkollege Holgado machte in seiner Anpassung an die Klasse weitere Schritte nach vorne. Der 16-jährige Spanier konnte seine persönliche Bestzeit in der Morgensession mit einer 1:47,984 unterbieten. Damit beendete der Moto3-Junioren-Weltmeister 2021 den Montag nach 36 Runden auf dem 17. Platz. Obwohl er sich kürzlich wegen eines Bruches am linken Bein einer Operation unterziehen musste, konnte Holgado in Portimão unter Beweis stellen, dass er sich schnell an sein Team und das neue Umfeld in der Moto3 gewöhnt hatte.

«Die Vorsaison war für mich sehr positiv. Ich habe mir vorgenommen viele Runden mit meinem Motorrad abzuspulen und das konnte ich in die Tat umsetzen», erzählte der Teenager. «Ich glaube, dass ich mit dem Verlauf der Testfahrten sehr zufrieden sein kann, denn ich habe es geschafft, konstant Schritte nach vorne zu machen. Wir gehen mit viel Zuversicht in die Saison, sowohl was das Team als auch das Motorrad betrifft. Ich freue mich darauf, nächste Woche endlich meine erste volle WM-Saison zu beginnen.»

«Diese Vorsaisontests in Jerez und Portimão waren sehr wichtig für uns. Wir hatten stabile Bedingungen und konnten alles testen, was wir uns vorgenommen hatten», zog Teamboss Aki Ajo eine positive Bilanz. «Ich bin mit der Arbeit, die wir bei diesen Tests geleistet haben, zufrieden. Jaume ist das zweite Jahr bei uns. Wir versuchen, mit ihm wie in der letzten Saison zu arbeiten und uns zu steigern. Bei Dani haben wir uns Sorgen um seine Fitness gemacht, aber er hat sich von Tag zu Tag verbessert und konnte bei den Tests genügend Runden absolvieren, um sich gut auf die kommende Saison vorzubereiten.»

Moto3-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Foggia, Honda, 1:46,990 min

2. Migno, Honda, 1:47,042

3. Guevara, GASGAS, 1:47,324

4. Suzuki, Honda, 1:47,390

5. Sasaki, Husqvarna, 1:47,553

6. David Muñoz, KTM, 1:47,618

7. Masia, KTM, 1:47,654

8. Deniz Öncü, KTM, 1:47,659

9. Garcia, GASGAS, 1:47,696

10. Toba, KTM, 1:47,699

11. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

12. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,759

13. McPhee, Husqvarna, 1:47,794

14. Surra, Honda, 1:47,837

15. Fellon, Honda, 1:47,851

16. Yamanaka, KTM, 1:47,943

17. Holgado, KTM, 1:47,984

18. Ogden, Honda, 1:47,988

19. Adrian Fernandez, KTM, 1:48,074

20. Nepa, KTM, 1:48,173

21. Artigas, CFMOTO, 1:48,174

22. Ortolá, KTM, 1:48,377

23. Bartolini, KTM, 1:48,382

24. Bertelle, KTM, 1:48,577

25. Kelso, KTM, 1:48,607

26. Aji, Honda, 1:48,692

27. Moreira, KTM, 1:48,780

28. Whatley, Honda, 1:49,041

29. Carrasco, KTM, 1:49,293