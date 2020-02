MotoGP

Jack Miller und der geheime «ride height adjuster»

Pramac-Ducati-Werkspilot Jack Miller verriet am Sonntag in Doha, dass er das neue System zur Anpassung der Fahrhöhe schon 2019 in Thailand eingesetzt hat.

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller gelang am ersten Abend beim IRTA-Test auf dem Losail Circuit in Katar gestern nur die 13. Zeit. Und nach dem Sonntag-Test hält er sich an 15. Position; er liegt 1,156 Sekunden hinter der Bestzeit. Der 25-jährige Australier hat bisher Mühe mit den neuen Michelin-Reifen in Doha. «Ich habe den Medium-Hinterreifen schon am Samstag bei Tageslicht probiert, er war sogar bei höheren Temperaturen zu hart. Und der weiche Reifen ist auf der rechten Seite ein bisschen zu weich. Das wird problematisch. Aber es gibt noch Testreifen, mit denen ich am Montag einen Long-run fahren will», sagte Miller.

«Aber im Großen und Ganzen sind wir für die Saison 2020 gut vorbereitet», hält der Moto3-Vizeweltmeister von 2014 fest, der 2016 im Regen in Assen für Marc VDS Honda ein MotoGP-Rennen gewonnen hat. «Am Sonntag habe ich keinen Sinn darin gesehen, eine schnelle Zeit zu fahren. Bei diesem Test geht es in erster Linie um Long-runs, damit wir verstehen, wie das neue Bike, der neue Motor und die Elektronik über die Renndistanz funktionieren und wie stark die Reifen beansprucht werden. Wir haben das Maximum von 24 Runden mit den Reifen absolviert, das sah sehr gut aus. Die flotten Rundenzeiten fallen mir leicht. Ich bin mit einem weichen Hinterreifen, der schon 19 Runden hinter sich hatte, nur 0,2 sec über meiner besten Zeit geblieben.»

Jack Miller verfügt an seiner Werks-Ducati GP20 auch über jenes System, mit dessen Hilfe er das Heck der Maschine auf der Geraden absenken kann. Ducati bezeichnet diese Vorrichtung als «ride height adjuster», also als System zur Anpassung der Fahrhöhe. Inzwischen ist durchgesickert, dass Jack Miller dieses System bereits 2019 heimlich beim Thailand-GP eingesetzt hat.

«Aber dieses System ist alles andere als einfach. Es gibt 19.000 Möglichkeiten damit. Und man muss sich blitzartig für die richtige Einstellung zum richtigen Zeitpunkt entscheiden… Ich weiß noch, was letztes Jahr beim Thailand-GP passiert ist... Aber ich verstehe jetzt, wann und wie wir das neue System einsetzen. Wir haben ein gutes Set-up dazu. Es bedeutet einen Entwicklungsschritt vom ‚holeshot device‘, das nur beim Start verfügbar ist. Der neue ‚adjuster‘ hilft jetzt nicht nur beim Start, sondern überall beim Beschleunigen. Es ist wie eine Launch Control, die aber nur beim Start aktiviert wird, der 'ride height adjuster' kann nach jeder Kurve aktiviert werden. Aber wir werden es zum Beispiel in Phillip Island nicht verwenden, dort macht es keinen Sinn.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565