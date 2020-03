MotoGP

Sachsenring-GP-Feeling bei «Motorräder Dortmund»

Auf der internationalen Motorradmesse «Motorräder Dortmund» ist seit Donnerstag auch der Sachsenring-GP mit einem spektakulären Set-up, tollen Angeboten und Live-Rennaction vertreten.

Von 5. bis 8. März findet auf dem Dortmunder Messegelände die internationale Motorrad-Schau «Motorräder Dortmund» statt. Einen echten Leckerbissen für viele Rennsport-Fans bildet dabei der Stand 669 in der Messehalle 6, wo sich der «HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland» (19. bis 21. Juni) mit einem umfangreichen Angebot präsentiert.

Am Stand gibt es unter anderem interessante Rennsport-Exponate zu bestaunen, wie zum Beispiel das KTM MotoGP-Werksbike von Pol Espargaró oder auch die KTM-Moto3-Maschine des Prüstel-GP-Teams, das auf dem Gelände des Sachsenrings stationiert ist. Neben allen Infos zum Rennwochenende gibt es vor Ort auch spezielle Ticket-Pakete für den Deutschland-Grand Prix.

Das Tollhaus Sachsenring ist für viele GP-Fans im deutschsprachigen Raum und auch aus Osteuropa Jahr für Jahr längst ein Fixtermin. Im Jahr 2019 wurde beim Deutschland Grand Prix mit 201.162 Fans ein Rekordbesuch gemeldet. Zudem war es eine von nur drei Veranstaltungen (neben Buriram und Le Mans), die die 200.000-Zuschauer-Schallmauer knacken konnten. Diesmal findet das Rennen erstmals im Juni statt.

Übrigens: Auch auf Live-Action vom Saisonauftakt auf dem Losail-Circuit von Doha müssen die Messebesucher am Wochenende nicht verzichten. Die Qualifyings und die Rennen der Moto2- und Moto3-Klasse werden auf der Messe vor Ort am Samstag und Sonntag live via Video-Leinwand aus dem Programm von ServusTV übertragen. Für einen bequemen Ausblick sorgt die ServusTV-Lounge gegenüber des ADAC-Standes.

Die Messe «Motorräder Dortmund» öffnet Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr. Am Sonntag sind die Tore von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Messe-Tagestickets sind im Online-Vorverkauf ab 13,80 Euro, ermäßigte Karten bereits ab 11.80 Euro zu haben. Alle Informationen zum «HJC Helmets Motorrad Grand Prix» am Sachsenring sowie den Online-Ticketshop gibt es auch im Internet unter der Adresse adac.de/MotoGP .