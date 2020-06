Danilo Petrucci (Ducati): Zu Gast bei Tony Cairoli

MotoGP-Ass Danilo Petrucci bildete in seiner Heimat Italien beim Motocross-Training ein illustres Gespann mit dem neunfachen Motocross-Weltmeister Tony Cairoli.

Ducati-MotoGP-Werksfahrer Danilo Petrucci hat gewiss schon bessere Zeiten gesehen. Der 29-Jährige bekam noch vor Beginn der MotoGP-WM 2020 offiziell mitgeteilt, dass seine Dienste im Jahr 2021 nicht mehr erwünscht sind und dass sein Platz an der Seite von Team-Leader Andrea Dovizioso (34) vom Australier Jack Miller (25) übernommen wird.

Petrucci, der bei Ducati eine interessante Option für die Superbike-WM sein soll, steckt aber den Kopf längst nicht in den Sand und will es allen jetzt erst so richtig zeigen. Sein klares Ziel wäre es, weiter in der Motorrad-Königsklasse MotoGP zu bleiben und das auf konkurrenzfähigem Material.

Petrucci ist vor einiger Zeit in die Nähe von Forli gezogen, um mit seinem Teamkollegen Dovizioso gemeinsam trainieren zu können. Dabei gab es auch Motocross-Sessions der beiden Ducati Corse-Asse. Jetzt geht «Petrux» jedoch scheinbar eigene Wege.

Am Donnerstag war der einstige Superstock-1000-Cupsieger in seiner Heimat Terni bei Rom auf der Strecke von Malagrotta mit dem Cross-Bike unterwegs. Sein Trainings Kollege war dort kein Geringerer als «Hausherr» Antonio «Tony» Cairoli (34, Red Bull-KTM). Auch Cairolis langjähriger Teamchef und Teambesitzer Claudio de Carli sah sich die Motocross-Künste von Petrucci aus der Nähe an.

Der neunfache Motocross-Weltmeister stand dem Mugello-Sieger von 2019 mit Rat und Tat zur Seite. Petrucci war bestens vorbereitet und sogar mit zwei Cross-Bikes gekommen, die jeweils mit seinem eigenen Design und der Nummer 9 gestaltet sind. «Es war wirklich eine grosse Ehre für mich, die Strecke heute mit dem Boss Tony zu teilen», strahlte Petrucci. Der Tag wurde für Cairoli und vor allem Petrucci perfekt, als die Motocross-Fotografen Stefano Taglioni und Alex Farinelli rund um die Piste für spektakuläre Schnappschüsse sorgten.