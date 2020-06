MotoGP-Saisonauftakt in Jerez: ServusTV live dabei

Wenn die Action beim MotoGP-Restart in Jerez wieder losgeht, ist ServusTV vor Ort dabei

Wenn die MotoGP-Helden am Wochenende des 19. Juli in Jerez in die verspätete Saison starten, ist das ServusTV-Duo Andrea Schlager und Gustl Auinger trotz Corona-Beschränkungen live dabei.

Eine weltweite Pandemie sorgte für eine über viermonatige Verspätung, doch am 19. Juli ist es soweit: Der Spanien-GP in Jerez eröffnet die WM-Saison der Motorrad-Königsklasse. Die nach Katar unterbrochenen Titelkämpfe der Kategorien Moto2 und Moto3 finden auf der klassischen andalusischen Rennstrecke am selben Wochenende ihre Fortsetzung.

ServusTV ist trotz Covid-19-Beschränkungen auch in Jerez wieder live vor Ort, Moderatorin Andrea Schlager und Experte Gustl Auinger berichten direkt aus der Boxengasse des Circuito Ángel Nieto. Qualifying und Rennen kommentieren Christian Brugger und Alex Hofmann aus dem Studio in Salzburg.

Zwölf Rennen auf sieben europäischen Strecken stehen vorläufig auf dem Programm, ServusTV überträgt die gesamte WM-Action live. Die Termine für etwaige Überseerennen in den USA, Argentinien, Thailand und Malaysia will Rechteinhaber Dorna bis Ende Juli verkünden. Für ServusTV moderieren Andrea Schlager und Eve Scheer, als Kommentator fungiert Christian Brugger, die Experten heissen Alex Hofmann, Gustl Auinger, und Stefan Bradl.

Ursprünglich hätte an diesem Wochenende der Deutschland-GP über die Bühne gehen sollen. Ein «Best of MotoGP Spezial» steht deshalb am Sonntag, ab 14 Uhr, ganz im Zeichen des Sachsenrings. Stefan Bradl und Vater Helmut sind bei Christian Brugger und Alex Hofmann zu Gast im Studio, Eve Scheer meldet sich vom Sachsenring mit interessanten Interviewpartnern und aktuellen Infos rund um die traditionsreiche Strecke.

Gran Premio Red Bull de España bei ServusTV

Samstag (18. Juli):

12:25 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:35 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:30 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

14:10 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

15:05 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

Sonntag (19. Juli):

10:45 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

Vorläufiger MotoGP-Rennkalender 2020

19. und 26. Juni: Jerez, Spanien

9. August: Brünn, Tschechien

16. und 23. August: Spielberg, Österreich

13. und 20. September: Misano, Italien

11. Oktober: Le Mans, Frankreich

18. und 25. Oktober: Aragón, Spanien

8. und 15. November: Valencia, Spanien