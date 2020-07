Dani Pedrosa: «Binder und Oliveira gute Kombination»

KTM-Testfahrer Dani Pedrosa glaubt, dass Brad Binder und Miguel Oliveira viel Energie in das Red Bull KTM Werksteam bringen werden. Zu Pol Espargaró meinte der ehemalige Repsol-Honda-Pilot: «Er muss die Chance nutzen.»

In der vergangenen Woche bestätigte KTM offiziell die Fahrerpaarungen für 2021: Im Red Bull-KTM-Werksteam wird Miguel Oliveira (25) an der Seite von Brad Binder (24) antreten (die beiden waren bereits in der Moto3 und Moto2 beim Ajo Teamkollegen), bei Tech3 wird dagegen Neuzugang Danilo Petrucci neben Iker Lecuona fahren.

«Für KTM ist es ein guter Moment, weil sie mit Binder und Oliveira zwei junge Fahrer im Werksteam haben werden», kommentierte KTM-Testfahrer Dani Pedrosa. «Sie sind über die Moto3- und Moto2-WM herangewachsen und haben bewiesen, dass sie gut ins Team passen und in den kleineren Klassen erfolgreich waren. Mit einer etwas besseren Performance des Bikes können sie sich in den nächsten Monaten hoffentlich noch besser an die Klasse anpassen. Sicher werden sie sich untereinander anstacheln, das wird helfen, damit sie ihre Rundenzeiten verbessern. Ich glaube, das ist eine gute Kombination für KTM», bekräftigte er.

Im Hinblick auf Petrucci gab sich Pedrosa im MotoGP-Chat «A Sit Down With» noch zurückhaltend. Aber: «Er kommt von Ducati, sicher können die Ingenieure etwas von ihm lernen», ergänzte der 34-Jährige, der sich zu keinem Comeback als Stammfahrer überreden ließ, als klar wurde, dass Pol Espargaró KTM in Richtung Repsol Honda verlassen wird.

Pedrosa feierte selbst als Honda-Werksfahrer 31 GP-Siege in der Königsklasse, trotzdem sagt er: «Ich kann Pol keine großen Ratschläge erteilen, weil er selbst schon ein erfahrener MotoGP-Pilot ist. Er war vor KTM schon bei Yamaha. Wenn er jetzt diese großartige Chance hat, dann muss er die Gelegenheit nutzen. Jeder weiß, wie stark Marc ist. Aber wenn er das in Motivation umwandeln kann, dann ist das gut für ihn», glaubt der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister, der sich die Box fünf Saisonen lang mit Marc Márquez teilte.

Als nunmehriger KTM-Testfahrer tut es Pedrosa leid, dass mit Pol Espargaró der WM-Elfte von 2019 das österreichische MotoGP-Projekt verlässt: «Natürlich, für KTM war er der stärkste und erfahrenste Fahrer. Es ist traurig für uns, dass wir ihn verlieren, aber wir verstehen das», ergänzte der Spanier, der außerdem anfügte: «Ich glaube, dass es eine gute Chance für KTM ist, die jungen Kids mit viel Energie im Team zu haben, um das Limit des Bikes zu pushen.»

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez



Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith



Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco



Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli



LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Andrea Dovizioso? Jorge Lorenzo? Jack Miller



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith? Andrea Iannone?



Pramac Racing

Jorge Martin, Jorge Lorenzo? Pecco Bagnaia? Johann Zarco?



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco?



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Cal Crutchlow? Takaaki Nakagami?



Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona