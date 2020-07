Miguel Oliveira (KTM/6.): «Podestchancen sind besser»

Nach der sechstbesten Zeit in der Freitag-Gesamtwertung in Jerez will sich Miguel Oliveira am Sonntag nicht mit halben Sachen abgeben. Er traut sich einen Fight um die Top-3-Plätze zu.

Miguel Oliveira aus dem Red Bull KTM-Tech3-Team von Hervé Poncharal erkämpfte im zweiten freien Training auf dem Circuito de Jerez heute die 15. Zeit, in der Gesamtwertung des Tages findet er sich an der ausgezeichneten sechsten Position wieder. Vor einer Woche hatte der letztjährige Spielberg-GP-Achte den Freitag noch als Gesamt-20. begonnen. Doch im Rennen war der 25-jährige Portugiese auf den sauberen achten Platz gestürmt.

«Ich bin mit meiner besten Runde glücklich, das ist sicher», stellte Oliveira fest. «Wir haben heute das Ziel gehabt, schneller zu sein als vor einer Woche, das ist uns gelungen. Wir haben das Bike im Bereich der Gabel etwas verändert, dadurch habe ich jetzt vorne viel mehr Grip. Das half mir sehr in den Bremszonen. Ich konnte mit frischen Reifen sofort unser Ziel erreichen, das waren Rundenzeiten in 1:37 min. Ich war heute bereits eine halbe Sekunde schneller als am Samstag im Qualifying, das sind positive Neuigkeiten. Aber ich bezweifle, dass mein Speed für den direkten Einzug ins Qualifying 2 reicht. Doch wir werden uns für das FP3 in der Früh noch ein paar Veränderungen einfallen lassen.»

Die Asphalttemperatur stieg im FP2 auf 53 Grad. «Es war wirklich, wirklich heiß», schilderte der zweifache Vizeweltmeister (2015 in der Moto3 und 2018 in der Moto2). «Die Situation war definitiv schwierig zu beherrschen. Aber es ist uns gelungen, den bestmöglichen Grip zu finden. Wir haben beim Set-up im Vergleich zum letzten Wochenende keine gravierenden Umstellungen gemacht, denn die Basis war recht gut. Nur vorne wollte ich ein besseres Feedback.»

Was traut sich Oliveira am Sonntag zu? «Ich glaube, wir haben eine Chance auf das Podest. Meine Startposition muss besser werden, denn vor einer Woche stand ich nur auf dem 17. Startplatz. Außerdem muss die Rennpace wieder passen. Im Moment fehlen vorne zwei sehr schnelle Fahrer, ich meine Rins und Marc Márquez. Wir werden sehen. Wir haben jedenfalls jetzt eine bessere Chance auf das Podium als vor einer Woche.»

Damals brauste der KTM-Pilot im Rennen immerhin auf Platz 8.

Andalusien-GP, MotoGP, FP2, 24. Juli

1. Nakagami, Honda, 1:37,715 min

2. Zarco, Ducati, + 0,155 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,174

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,295

5. Viñales, Yamaha, + 0,392

6. Quartararo, Yamaha, + 0,417

7. Mir, Suzuki, + 0,429

8. Rossi, Yamaha, + 0,577

9. Bagnaia, Ducati, + 0,594

10. Miller, Ducati, + 0,670

11. Binder, KTM, + 0,726

12. Dovizioso, Ducati, + 0,727

13. Petrucci, Ducati, + 0,828

14. Rabat, Ducati, + 0,842

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,007

17. Lecuona, KTM, + 1,053

18. Alex Márquez, Honda, + 1,091

19. Crutchlow, Honda, + 1,132

20. Rins, Suzuki, + 1,386

21. Smith, Aprilia, + 1,761

Ergebnisse MotoGP Jerez, 24. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,063 min

2. Rossi, Yamaha, 1:37,205, + 0,142 sec

3. Binder KTM, 1:37,370 min, + 0,307 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,353

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,379

6. Oliveira, KTM, + 0,429

7. Miller, Ducati, + 0,503

8. Nakagami, Honda, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,672

10. Dovizioso, Ducati, + 0,676

11. Mir, Suzuki, + 0,686

12. Lecuona, KTM, + 0,769

13. Zarco, Ducati, + 0,807

14. Quartararo, Yamaha, + 0,829

15. Alex Márquez, Honda, + 0,894

16. Petrucci, Ducati, + 0,934

17. Bagnaia, Ducati, + 1,246

18. Rabat, Ducati, + 1,330

19. Smith, Aprilia, + 1,629

20. Crutchlow, Honda, + 1,784

21. Rins, Suzuki, + 2,038

