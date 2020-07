Cal Crutchlow (Honda): «Muss Zähne zusammenbeißen»

Cal Crutchlow verlor drei Tage nach seiner Kahnbein-Operation am linken Handgelenk heute in Jerez fast 1,8 sec. Doch er will im Rennen um Punkte fighten.

Fünf Tage nach seinem Kahnbeinbruch und drei Tage nach der Operation bei Dr. Xavier Mir in Barcelona kletterte Cal Crutchlow (34) wieder auf seine LCR-Honda – und musste sich am ersten Trainingstag beim Gran Premio Red Bull de Andalucía mit dem 20. und vorletzten Platz vor dem ebenfalls versehrten Alex Rins zufrieden geben. Er verlor 1,894 Sekunden auf die Bestzeit seines Teamkollegen Taka Nakagami, in der Früh hatte ihm sogar 1,997 sec auf Maverick Viñales gefehlt.

«Es war gut, heute wieder auf die Rennstrecke zurückkehren zu können», versicherte Cal, der zwischendurch eine neue Chassis-Version für Honda testete, da Marc Márquez heute pausierte. «Ich hatte kein schlechtes Gefühl auf dem Motorrad. Das Team hat sich diese Woche sehr relaxed gezeigt und in Ruhe gewartet, ob ich fahren kann. Ich habe bewiesen, dass ich einsatzbereit bin, auch wenn mein Feeling ein bisschen seltsam ist. Die Schmerzen im linken Handgelenk sind nicht allzu schlimm. Wenn es weh tut, versuche ich einfach, das irgendwie so gut wie möglich zu vergessen und das beim Fahren zu kompensieren.»

«Mein Zustand auf dem Bike ist nach dem Crash vom Sonntag nicht überragend. Aber ich werde weiter daran arbeiten, damit ich mich bis zum Rennen beim Fahren etwas komfortabler fühle. Ich denke, Dr. Mir und die anderen Ärzte haben ganze Arbeit geleistet. Und ich habe die ganze Zeit Eispackungen aufs Handgelenk gepackt, damit die Schwellung nicht zu groß wird und die Entzündung nicht überhandnimmt. Und wenn ich auf das Motorrad steige, muss ich halt die Zähne zusammenbeißen.»

«Ob Cal am Sonntag die 25 Rennrunden übersteht, wird sich zeigen», meinte LCR-Teamchef Lucio Cecchinello. «Er hat heute natürlich Schmerzmittel genommen.»

Andalusien-GP, MotoGP, FP2, 24. Juli

1. Nakagami, Honda, 1:37,715 min

2. Zarco, Ducati, + 0,155 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,174

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,295

5. Viñales, Yamaha, + 0,392

6. Quartararo, Yamaha, + 0,417

7. Mir, Suzuki, + 0,429

8. Rossi, Yamaha, + 0,577

9. Bagnaia, Ducati, + 0,594

10. Miller, Ducati, + 0,670

11. Binder, KTM, + 0,726

12. Dovizioso, Ducati, + 0,727

13. Petrucci, Ducati, + 0,828

14. Rabat, Ducati, + 0,842

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,007

17. Lecuona, KTM, + 1,053

18. Alex Márquez, Honda, + 1,091

19. Crutchlow, Honda, + 1,132

20. Rins, Suzuki, + 1,386

21. Smith, Aprilia, + 1,761

Ergebnisse MotoGP Jerez, 24. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,063 min

2. Rossi, Yamaha, 1:37,205, + 0,142 sec

3. Binder KTM, 1:37,370 min, + 0,307 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,353

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,379

6. Oliveira, KTM, + 0,429

7. Miller, Ducati, + 0,503

8. Nakagami, Honda, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,672

10. Dovizioso, Ducati, + 0,676

11. Mir, Suzuki, + 0,686

12. Lecuona, KTM, + 0,769

13. Zarco, Ducati, + 0,807

14. Quartararo, Yamaha, + 0,829

15. Alex Márquez, Honda, + 0,894

16. Petrucci, Ducati, + 0,934

17. Bagnaia, Ducati, + 1,246

18. Rabat, Ducati, + 1,330

19. Smith, Aprilia, + 1,629

20. Crutchlow, Honda, + 1,784

21. Rins, Suzuki, + 2,038

