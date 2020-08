Maverick Viñales (Yamaha): Was ihn wieder motiviert

Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales erreichte am Freitag in Spielberg den achten Platz, mit den Fortschritten an seinem Yamaha-MotoGP-Bike war der Spanier mehr als zufrieden, seine Motivation kehrte plötzlich zurück.

Nach einem desaströsen Renntag in der vergangenen Woche, als Maverick Viñales zunächst nur haarscharf einer Katastrophe entgangen war, als die Bikes von Morbidelli und Zarco auf dem Yamaha-Fahrer zuflogen, und später nur Platz 10 herauskam, erlebte der MotoGP-Pilot am Freitag des Steiermark-GP einen erfolgreichen Start in das Rennwochenende. In der kombinierten Zeitenliste belegte der Spanier nach FP1 und FP2 mit 0,4 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Pol Espargaró (KTM) den achten Rang.

Nach dem Österreich-GP wirkte der 25-Jährige niedergeschlagen und enttäuscht. Da er mit der Yamaha im Rennen ständig strauchelt, betonte er, dass er sich kaum mehr motivieren kann. Am Freitag fand er plötzlich zurück zu seiner Motivation. «Für mich war es ein guter Tag, denn wir haben das Bike etwas modifiziert und dabei viel Positives entdeckt», sagte Viñales am Freitagnachmittag. «Trotz der hohen Temperaturen fühle ich mich sehr gut und wir haben einen guten Rhythmus. In zwei oder drei Kurven müssen wir uns allerdings noch verbessern für das Rennen. Es wird wichtig sein, dass wir in der ersten Startreihe stehen werden. Wir sind sehr motiviert.»

Vor dem Wochenende wurde der Sturzraum vor Kurve 3 verändert, so dass ein gestürztes Motorrad nicht mehr so leicht zurück auf die Strecke fliegen kann. Der Yamaha-Pilot befindet diese Aktion für gut. «Es sieht so aus, als ob die Stelle etwas Sicherer geworden wäre, falls jemand stürzt. Ich hoffe aber, dass so etwas wie letzte Woche nie wieder passieren wird, das ist das Wichtigste. Nichtsdestotrotz fühle ich mich auf der Strecke sicher, ich gebe alles und habe die Situation beim Fahren nicht vor Augen», betonte er.

Zur Strafe von Johann Zarco war der Yamaha-Star hin- und hergerissen. «Eine Bewegung kann man in vielen verschiedenen Wegen bestrafen. Eine Strafe zu bekommen ist immer sehr bescheiden und ich glaube das Johanns Strafe sehr hart ist. Allerdings kann ich das nicht genau beurteilen, denn ich war nicht direkt hinter ihm, um zu sehen was los war. Für mich ist es schwierig zu sagen, ob Zarco oder Morbidelli etwas falsch gemacht haben.»

Ergebnis FP1 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276