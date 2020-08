Fabio Quartararo (Yamaha/14): «Es ist frustrierend»

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) ist auf dem Red Bull Ring von Spielberg noch weit von der Performance entfernt, die ihm zum Auftakt der MotoGP-Saison 2020 zwei Siege eingebracht hatte.

Die Plätze 10 und 14 in den zwei ersten Trainings-Sessions zum Steiermark-GP reichten für WM-Leader Fabio Quartararo nicht, um einen vorläufigen Platz in den Top-10 der kombinierten Zeitenliste – und damit dem Q2 – zu buchen.

«Es war ein sehr schwieriger Tag, ich hatte heute ein sehr schlechtes Feeling mit dem Reifen und wir wissen nicht warum. Das ist ziemlich frustrierend. Wir müssen arbeiten und herausfinden, wo das Problem liegt», seufzte der Petronas-Yamaha-Pilot, der sich von der Performance seines ersten Verfolgers leicht beeindruckt zeigte: «Unsere Rundenzeit ist wirklich schlecht. Wir haben gesehen, dass Andrea [Dovizioso] mit einem 15 Runden alten Reifen am Vormittag 1:24,1 min gefahren ist. Wir haben Mühe, überhaupt dorthin zu kommen.»

Dass er den Druck spüre, will der 21-jährige Franzose aber nicht gelten lassen: «Ich denke null an die WM, ich versuche nur, eine Lösung für dieses Rennen zu finden, weil ich mich so schlecht auf dem Motorrad fühle. Wir müssen verstehen, wo das Problem ist. Denn wir haben im Vergleich zu den anderen große Schwierigkeiten. Es ist wichtig, dass wir das morgen überprüfen. Es sieht so aus, als würden wir den Hinterreifen überhitzen, und das ist die einzige Möglichkeit, um mit der Yamaha auf die Rundenzeit zu kommen. Es ist ziemlich schwierig, die heutige Performance zu verstehen.»

«Das Gefühl war merkwürdig, weil die Performance einfach viel zu schnell nachließ. Es ist frustrierend. Klar, wir können nicht immer nur gute Tage haben, aber es ist jetzt das dritte Rennen, in dem wir zu große Schwierigkeiten haben. Wir müssen etwas finden, weil wir auf keinem wirklich guten Weg sind», forderte «El Diablo».

Die Suzuki-Piloten kommen auf dem Red Bull Ring dagegen überraschend gut zurecht. «Für mich ist Suzuki beeindruckend», meinte Quartararo dazu. «Das Bike scheint in den Richtungswechseln so gut zu, es lässt sich so gut stoppen und ihr Top-Speed liegt viel höher als bei uns… Ich dagegen habe Mühe in Sachen Turning und wenn es darum geht, das Bike zu stoppen. Ich versuche den Reifen zu schonen, aber am Ende lässt er trotzdem zu stark nach. Und dieser Drop ist wirklich schwer zu stehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Hinterreifen zu sehr beanspruchen würde. Aber egal was du auch dem Bike machst, der Reifen scheint trotzdem so stark nachzulassen.»

Ergebnis FP1 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276